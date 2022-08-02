02 августа 2022
01 августа 2022

В этом году собрать школьника в ЯНАО будет дешевле. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная ярмарка на Центральном рынке. Курган, центральный рынок, рынок, школьная ярмарка, канцелярские принадлежности, учебная форма
Минимальные затраты на ребенка составят около пяти тысяч рублей Фото:

В прошлом году собрать ребенка в школу было дороже, чем в этом. Эксперты торговой сети «Бубль-Гум» рассказали, во сколько обойдется родителям минимальный и максимальный набор школьника в 2022 году.

«В 2022 году минимальный набор для девочек составил 4 607 рублей, а максимальный 14 665 рублей. На мальчиков выйдет чуть дороже, минимальная цена набора выйдет 5 167 рублей, а максимальная стоимость составит 17 312 рублей», — рассказали в торговой сети.

В прошлом году максимальная стоимость набора на девочку составляла 24 100 рублей. А вот на мальчика родители тратили порядка 19 600 рублей.

Собрать ребенка к первому сентября можно даже при минимальных затратах. Одежда, туфли, спортивная форма, канцелярские принадлежности и набор для ИЗО обойдется родителям в районе пяти тысяч рублей, тем кто не привык экономить придется отдать в районе 18 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что собрать ребенка в первый класс обойдется тюменцам почти в 50 тысяч рублей. В Тюмени стоимость комплекта школьных товаров для девочек, включая мобильные телефоны и ноутбуки, составила в среднем 49 тысяч 60 рублей, а для мальчиков — 50 тысяч 470 рублей.

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В прошлом году собрать ребенка в школу было дороже, чем в этом. Эксперты торговой сети «Бубль-Гум» рассказали, во сколько обойдется родителям минимальный и максимальный набор школьника в 2022 году. «В 2022 году минимальный набор для девочек составил 4 607 рублей, а максимальный 14 665 рублей. На мальчиков выйдет чуть дороже, минимальная цена набора выйдет 5 167 рублей, а максимальная стоимость составит 17 312 рублей», — рассказали в торговой сети. В прошлом году максимальная стоимость набора на девочку составляла 24 100 рублей. А вот на мальчика родители тратили порядка 19 600 рублей. Собрать ребенка к первому сентября можно даже при минимальных затратах. Одежда, туфли, спортивная форма, канцелярские принадлежности и набор для ИЗО обойдется родителям в районе пяти тысяч рублей, тем кто не привык экономить придется отдать в районе 18 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что собрать ребенка в первый класс обойдется тюменцам почти в 50 тысяч рублей. В Тюмени стоимость комплекта школьных товаров для девочек, включая мобильные телефоны и ноутбуки, составила в среднем 49 тысяч 60 рублей, а для мальчиков — 50 тысяч 470 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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