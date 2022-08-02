В этом году собрать школьника в ЯНАО будет дешевле. Инфографика

03 августа 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Минимальные затраты на ребенка составят около пяти тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В прошлом году собрать ребенка в школу было дороже, чем в этом. Эксперты торговой сети «Бубль-Гум» рассказали, во сколько обойдется родителям минимальный и максимальный набор школьника в 2022 году. «В 2022 году минимальный набор для девочек составил 4 607 рублей, а максимальный 14 665 рублей. На мальчиков выйдет чуть дороже, минимальная цена набора выйдет 5 167 рублей, а максимальная стоимость составит 17 312 рублей», — рассказали в торговой сети. В прошлом году максимальная стоимость набора на девочку составляла 24 100 рублей. А вот на мальчика родители тратили порядка 19 600 рублей. Собрать ребенка к первому сентября можно даже при минимальных затратах. Одежда, туфли, спортивная форма, канцелярские принадлежности и набор для ИЗО обойдется родителям в районе пяти тысяч рублей, тем кто не привык экономить придется отдать в районе 18 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что собрать ребенка в первый класс обойдется тюменцам почти в 50 тысяч рублей. В Тюмени стоимость комплекта школьных товаров для девочек, включая мобильные телефоны и ноутбуки, составила в среднем 49 тысяч 60 рублей, а для мальчиков — 50 тысяч 470 рублей.

В прошлом году собрать ребенка в школу было дороже, чем в этом. Эксперты торговой сети «Бубль-Гум» рассказали, во сколько обойдется родителям минимальный и максимальный набор школьника в 2022 году. «В 2022 году минимальный набор для девочек составил 4 607 рублей, а максимальный 14 665 рублей. На мальчиков выйдет чуть дороже, минимальная цена набора выйдет 5 167 рублей, а максимальная стоимость составит 17 312 рублей», — рассказали в торговой сети. В прошлом году максимальная стоимость набора на девочку составляла 24 100 рублей. А вот на мальчика родители тратили порядка 19 600 рублей. Собрать ребенка к первому сентября можно даже при минимальных затратах. Одежда, туфли, спортивная форма, канцелярские принадлежности и набор для ИЗО обойдется родителям в районе пяти тысяч рублей, тем кто не привык экономить придется отдать в районе 18 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что собрать ребенка в первый класс обойдется тюменцам почти в 50 тысяч рублей. В Тюмени стоимость комплекта школьных товаров для девочек, включая мобильные телефоны и ноутбуки, составила в среднем 49 тысяч 60 рублей, а для мальчиков — 50 тысяч 470 рублей.