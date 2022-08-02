Оскорбившая русских южанка из ХМАО боится за своих детей в школе

03 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мамедова считает, что из-за ее поступка дети могут стать жертвой агрессии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте Рая Мамедова, которая оскорбила русских во время перепалки с соседом, беспокоится за безопасность детей в школе. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. «Скоро детям в школу, и она [Рая Мамедова] уже понимает, что натворила. Переживает сильно, что агрессия жителей города может с нее перекинуться на детей. И вот мы сейчас решаем, что сделать, чтоб детей не оставить без внимания. Работаем с отделом опеки и попечительства. Надеюсь, что конфликтов не возникнет в школе. В образовании у нас [в Сургуте] работают настоящий профессионалы», — сообщил Аббасов. Также Аббасов обратил внимание, что с приближением учебного года волнение за детей у Мамедовой только усиливается. Дети не в курсе, что натворила их мать и что она находится под следствием. «Главное, что через детей до нее стало доходить, что она натворила. А когда человек переживает за своих детей, за их будущее и образование, то это уже дает основания полагать, что человек идет в правильном направлении и может исправиться», — добавил Аббасов. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Раи Мамедовой возбуждено уголовное дело за оскорбление русских. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Женщина обещала унизить и изнасиловать весь русский народ.

В Сургуте Рая Мамедова, которая оскорбила русских во время перепалки с соседом, беспокоится за безопасность детей в школе. Об этом URA.RU сообщил заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. «Скоро детям в школу, и она [Рая Мамедова] уже понимает, что натворила. Переживает сильно, что агрессия жителей города может с нее перекинуться на детей. И вот мы сейчас решаем, что сделать, чтоб детей не оставить без внимания. Работаем с отделом опеки и попечительства. Надеюсь, что конфликтов не возникнет в школе. В образовании у нас [в Сургуте] работают настоящий профессионалы», — сообщил Аббасов. Также Аббасов обратил внимание, что с приближением учебного года волнение за детей у Мамедовой только усиливается. Дети не в курсе, что натворила их мать и что она находится под следствием. «Главное, что через детей до нее стало доходить, что она натворила. А когда человек переживает за своих детей, за их будущее и образование, то это уже дает основания полагать, что человек идет в правильном направлении и может исправиться», — добавил Аббасов. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Раи Мамедовой возбуждено уголовное дело за оскорбление русских. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Женщина обещала унизить и изнасиловать весь русский народ.