IKEA на время распродажи будет доставлять товары в Пермь

Магазина IKEA в Перми не было, но доставка теперь возможна
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Компания IKEA расширила список городов, куда будет доставлять свои товары. Теперь в него вошли регионы, где нет обычных магазинов, в том, числе и Пермь.
«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Компания IKEA, проводящая распродажу стоков магазинов, расширила зону доставки на 10 городов России, где она не присутствует. Доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Уфу и Челябинск», — говорится на сайте на компании.
В марте IKEA закрыла все магазины в России. Перед этим сеть объявила онлайн-распродажу.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»