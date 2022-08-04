04 августа 2022

IKEA на время распродажи будет доставлять товары в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
Магазина IKEA в Перми не было, но доставка теперь возможна Фото:
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Компания IKEA расширила список городов, куда будет доставлять свои товары. Теперь в него вошли регионы, где нет обычных магазинов, в том, числе и Пермь.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Компания IKEA, проводящая распродажу стоков магазинов, расширила зону доставки на 10 городов России, где она не присутствует. Доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Уфу и Челябинск», — говорится на сайте на компании.

В марте IKEA закрыла все магазины в России. Перед этим сеть объявила онлайн-распродажу.

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Компания IKEA расширила список городов, куда будет доставлять свои товары. Теперь в него вошли регионы, где нет обычных магазинов, в том, числе и Пермь. «Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Компания IKEA, проводящая распродажу стоков магазинов, расширила зону доставки на 10 городов России, где она не присутствует. Доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Уфу и Челябинск», — говорится на сайте на компании. В марте IKEA закрыла все магазины в России. Перед этим сеть объявила онлайн-распродажу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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