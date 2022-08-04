IKEA на время распродажи будет доставлять товары в Пермь

05 августа 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Магазина IKEA в Перми не было, но доставка теперь возможна Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания IKEA расширила список городов, куда будет доставлять свои товары. Теперь в него вошли регионы, где нет обычных магазинов, в том, числе и Пермь. «Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Компания IKEA, проводящая распродажу стоков магазинов, расширила зону доставки на 10 городов России, где она не присутствует. Доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Уфу и Челябинск», — говорится на сайте на компании. В марте IKEA закрыла все магазины в России. Перед этим сеть объявила онлайн-распродажу.

Компания IKEA расширила список городов, куда будет доставлять свои товары. Теперь в него вошли регионы, где нет обычных магазинов, в том, числе и Пермь. «Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Компания IKEA, проводящая распродажу стоков магазинов, расширила зону доставки на 10 городов России, где она не присутствует. Доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Уфу и Челябинск», — говорится на сайте на компании. В марте IKEA закрыла все магазины в России. Перед этим сеть объявила онлайн-распродажу.