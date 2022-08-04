Журналистка Ксения Собчак показала видео лесных пожаров в ХМАО и обратила внимание на то, что в регионе горит более 40 тысяч гектаров леса. Пост об этом она опубликовала в своем telegram-канале.
«Жители округа жалуются на смог и публикуют фото в соцсетях. На эти кадры действительно страшно смотреть. И каждый год одно и то же», — пишет Собчак в канале «Кровавая барыня».
Сейчас в регионе зарегистрировано 58 лесных пожаров на площади более 40 тысяч гектаров, по данным окружного МЧС. Задымления наблюдаются в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Комсомольском, Югорске, Советском, Зеленоборске, Самзе, Октябрьском, Игриме, Березово.
При этом на тушение пожаров власти ХМАО выделили из резервного фонда более 121 миллиона рублей. Они пойдут на привлечение дополнительной техники. Ранее URA.RU также рассказывало, что огонь уже приблизился к дорогам и угрожают автомобилистам. Видео с места событий очевидцы предоставили агентству.
Видео: telegram-канал «Кровавая барыня»
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