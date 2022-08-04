04 августа 2022

Собчак показала видео лесных пожаров в ХМАО. «На кадры страшно смотреть»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Журналистка рассказала о пожарах в ХМАО в своем telegram-канале Фото:

Журналистка Ксения Собчак показала видео лесных пожаров в ХМАО и обратила внимание на то, что в регионе горит более 40 тысяч гектаров леса. Пост об этом она опубликовала в своем telegram-канале.

«Жители округа жалуются на смог и публикуют фото в соцсетях. На эти кадры действительно страшно смотреть. И каждый год одно и то же», — пишет Собчак в канале «Кровавая барыня».

Сейчас в регионе зарегистрировано 58 лесных пожаров на площади более 40 тысяч гектаров, по данным окружного МЧС. Задымления наблюдаются в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Комсомольском, Югорске, Советском, Зеленоборске, Самзе, Октябрьском, Игриме, Березово.

При этом на тушение пожаров власти ХМАО выделили из резервного фонда более 121 миллиона рублей. Они пойдут на привлечение дополнительной техники. Ранее URA.RU также рассказывало, что огонь уже приблизился к дорогам и угрожают автомобилистам. Видео с места событий очевидцы предоставили агентству.

Видео: telegram-канал «Кровавая барыня»

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Журналистка Ксения Собчак показала видео лесных пожаров в ХМАО и обратила внимание на то, что в регионе горит более 40 тысяч гектаров леса. Пост об этом она опубликовала в своем telegram-канале. «Жители округа жалуются на смог и публикуют фото в соцсетях. На эти кадры действительно страшно смотреть. И каждый год одно и то же», — пишет Собчак в канале «Кровавая барыня». Сейчас в регионе зарегистрировано 58 лесных пожаров на площади более 40 тысяч гектаров, по данным окружного МЧС. Задымления наблюдаются в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Комсомольском, Югорске, Советском, Зеленоборске, Самзе, Октябрьском, Игриме, Березово. При этом на тушение пожаров власти ХМАО выделили из резервного фонда более 121 миллиона рублей. Они пойдут на привлечение дополнительной техники. Ранее URA.RU также рассказывало, что огонь уже приблизился к дорогам и угрожают автомобилистам. Видео с места событий очевидцы предоставили агентству. Видео: telegram-канал «Кровавая барыня»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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