Лесные пожары в ХМАО вынудили власти вскрыть резервный фонд

05 августа 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

К некоторым населенным пунктам огонь подошел слишком близко Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Из-за лесных пожаров в ХМАО власти региона выделили из резервного фонда более 121 миллиона рублей на аренду трех вертолетов. Это следует из материалов правительства, опубликованных на сайте госорганов Югры. «Департаменту недропользования и природных ресурсов одобрены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства автономного округа в размере 121 592,4 тыс. рублей на заключение договоров аренды вертолетов Ми-8, Ми-8 AMT и Ми-26T для тушения лесных пожаров, а также на оплату труда работникам, участвующим в тушении лесных пожаров», — написано в документе.



По данным федерального офиса авиалесоохраны, в регионе огнем пройдено свыше 130 тысяч гектаров леса. Смог от лесных пожаров накрыл населенные пункты: Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Роспотребнадзор советует жителям не покидать дома, по возможности, носить маски и респираторы. При этом пожары уже подошли к автомобильным трассам, поэтому МЧС рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге и разворачиваться, если двигаться вперед невозможно. Врачи советуют пенсионерам и людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями не повышать нагрузки. Ранее URA.RU сообщало, что спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Запрещено посещение леса и разведение костров. По информации МЧС, действует 58 очагов на площади свыше 42 000 гектаров. За сутки, ввиду жаркой и сухой погоды, она удвоилась. В своих прогнозах МЧС дает по некоторым районам самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за лесных пожаров в ХМАО власти региона выделили из резервного фонда более 121 миллиона рублей на аренду трех вертолетов. Это следует из материалов правительства, опубликованных на сайте госорганов Югры. «Департаменту недропользования и природных ресурсов одобрены бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства автономного округа в размере 121 592,4 тыс. рублей на заключение договоров аренды вертолетов Ми-8, Ми-8 AMT и Ми-26T для тушения лесных пожаров, а также на оплату труда работникам, участвующим в тушении лесных пожаров», — написано в документе. По данным федерального офиса авиалесоохраны, в регионе огнем пройдено свыше 130 тысяч гектаров леса. Смог от лесных пожаров накрыл населенные пункты: Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Роспотребнадзор советует жителям не покидать дома, по возможности, носить маски и респираторы. При этом пожары уже подошли к автомобильным трассам, поэтому МЧС рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге и разворачиваться, если двигаться вперед невозможно. Врачи советуют пенсионерам и людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями не повышать нагрузки. Ранее URA.RU сообщало, что спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Запрещено посещение леса и разведение костров. По информации МЧС, действует 58 очагов на площади свыше 42 000 гектаров. За сутки, ввиду жаркой и сухой погоды, она удвоилась. В своих прогнозах МЧС дает по некоторым районам самый высокий, пятый класс пожарной опасности.