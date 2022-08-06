США сделали «существенное» предложение по баскетболистке Грайнер

Власти США намерены принять «экстраординарные» меры по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти США заявили, что сделали «существенное» предложение и намерены принять «экстраординарные» меры по обмену задержанной за контрабанду наркотиков американской экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры, чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог», — рассказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Жан-Пьер говорила, что США согласны на ультиматум, выдвинутый Россией по обмену Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на российского бизнесмена Виктора Бута (приговорен в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием — прим. ред.). Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что переговоры по обмену спортсменки должны проходить по «специальному каналу, согласованному президентами» России и США.

Экс-баскетболистку УГМК задержали в марте в аэропорту Шереметьево, в ее багаже нашли запрещенные наркотические вещества. Суд приговорил Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Американка на судебном заседании признала свою вину.