Московские ученые выловили четыре хомяка на курганских дачах, чтобы провести исследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученые из Москвы выловили четыре экземпляра хомяка обыкновенного на дачных участках Кургана. Одного из них исследователи забрали с собой в столицу. Об этом URA.RU рассказала ученый секретарь института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

«Для исследования в курганском дачном кооперативе „Отдых“ ученые выловили четыре хомяка, одного из них специалисты взяли с собой в Москву. У всех взяли образцы ткани (маленький кусок уха) для генетического анализа», — говорит Феоктистова. Институт занимается исследованием хомяка обыкновенного по всей России. Этот вид занесен в Международную Красную книгу со статусом «исчезающий».

Как отмечает ученый, ареал обитания животного — от Бельгии до Красноярского края, в Казахстане и Китае он практически исчез. «Мы пытаемся понять, есть ли специфические филогруппы, то есть обособленные структуры внутри вида, и где пролегают границы между группами. До нас в России этим никто не занимался. Мы ведем данное исследование с 2014 года, за это время мы собрали материал почти со всей территории его обитания, в том числе из Курганской области», — уточняет Феоктистова.

Курганские дачники в комментариях под постом о данной экспедиции от Ирины Третьяковой в соцсети «ВКонтакте» отмечают, что уничтожают хомяков, поскольку они портят урожай. «Данный вид не внесен в Красную книги России, а в Курганской области его численность довольно велика. Поэтому, когда один вид слишком быстро размножается, это не приносит пользу экосистеме», — уточняет Феоктистова.

Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в стране Десятилетием науки и технологий. Одной из ключевых целей — привлечь исследователей и разработчиков к решению к решению важных задач развития общества, повышения доступности информации о различных перспективах научной деятельности россиян.

По словам Феоктистовой, в СНТ оказалось довольно много представителей вида «хомяк обыкновенный» Ирина Третьякова, соцсеть «ВКонтакте»

Исследование занимаются московские ученые из института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Ирина Третьякова, соцсеть «ВКонтакте»

У каждого выловленного хомяка срезали кусок уха, в Москве ученые проведут генетический анализ образцов ткани Ирина Третьякова, соцсеть «ВКонтакте»