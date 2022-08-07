Ученые из Москвы выловили четыре экземпляра хомяка обыкновенного на дачных участках Кургана. Одного из них исследователи забрали с собой в столицу. Об этом URA.RU рассказала ученый секретарь института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.
«Для исследования в курганском дачном кооперативе „Отдых“ ученые выловили четыре хомяка, одного из них специалисты взяли с собой в Москву. У всех взяли образцы ткани (маленький кусок уха) для генетического анализа», — говорит Феоктистова. Институт занимается исследованием хомяка обыкновенного по всей России. Этот вид занесен в Международную Красную книгу со статусом «исчезающий».
Как отмечает ученый, ареал обитания животного — от Бельгии до Красноярского края, в Казахстане и Китае он практически исчез. «Мы пытаемся понять, есть ли специфические филогруппы, то есть обособленные структуры внутри вида, и где пролегают границы между группами. До нас в России этим никто не занимался. Мы ведем данное исследование с 2014 года, за это время мы собрали материал почти со всей территории его обитания, в том числе из Курганской области», — уточняет Феоктистова.
Курганские дачники в комментариях под постом о данной экспедиции от Ирины Третьяковой в соцсети «ВКонтакте» отмечают, что уничтожают хомяков, поскольку они портят урожай. «Данный вид не внесен в Красную книги России, а в Курганской области его численность довольно велика. Поэтому, когда один вид слишком быстро размножается, это не приносит пользу экосистеме», — уточняет Феоктистова.
Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в стране Десятилетием науки и технологий. Одной из ключевых целей — привлечь исследователей и разработчиков к решению к решению важных задач развития общества, повышения доступности информации о различных перспективах научной деятельности россиян.
По словам Феоктистовой, в СНТ оказалось довольно много представителей вида «хомяк обыкновенный»
Ирина Третьякова, соцсеть «ВКонтакте»
Исследование занимаются московские ученые из института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Ирина Третьякова, соцсеть «ВКонтакте»
У каждого выловленного хомяка срезали кусок уха, в Москве ученые проведут генетический анализ образцов ткани
Ирина Третьякова, соцсеть «ВКонтакте»
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Ученые из Москвы выловили четыре экземпляра хомяка обыкновенного на дачных участках Кургана. Одного из них исследователи забрали с собой в столицу. Об этом URA.RU рассказала ученый секретарь института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, доктор биологических наук Наталья Феоктистова. «Для исследования в курганском дачном кооперативе „Отдых“ ученые выловили четыре хомяка, одного из них специалисты взяли с собой в Москву. У всех взяли образцы ткани (маленький кусок уха) для генетического анализа», — говорит Феоктистова. Институт занимается исследованием хомяка обыкновенного по всей России. Этот вид занесен в Международную Красную книгу со статусом «исчезающий». Как отмечает ученый, ареал обитания животного — от Бельгии до Красноярского края, в Казахстане и Китае он практически исчез. «Мы пытаемся понять, есть ли специфические филогруппы, то есть обособленные структуры внутри вида, и где пролегают границы между группами. До нас в России этим никто не занимался. Мы ведем данное исследование с 2014 года, за это время мы собрали материал почти со всей территории его обитания, в том числе из Курганской области», — уточняет Феоктистова. Курганские дачники в комментариях под постом о данной экспедиции от Ирины Третьяковой в соцсети «ВКонтакте» отмечают, что уничтожают хомяков, поскольку они портят урожай. «Данный вид не внесен в Красную книги России, а в Курганской области его численность довольно велика. Поэтому, когда один вид слишком быстро размножается, это не приносит пользу экосистеме», — уточняет Феоктистова. Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в стране Десятилетием науки и технологий. Одной из ключевых целей — привлечь исследователей и разработчиков к решению к решению важных задач развития общества, повышения доступности информации о различных перспективах научной деятельности россиян.