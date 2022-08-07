07 августа 2022
06 августа 2022

В мэрии Кургана придумали способ сэкономить на сборах к школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная ярмарка на Центральном рынке. Курган, центральный рынок, рынок, школьная ярмарка, учебная форма
Курганцы покупают школьные принадлежности на специальных ярмарках Фото:

Курганцы смогут сэкономить на сборах к школе, купив форму и необходимые принадлежности на специализированных ярмарках. Одна из них открылась в 3-м микрорайоне Заозерного, сообщает официальный сайт горадминистрации.

«По данным департамента экономического развития, на „Школьном базаре“ можно приобрести стандартный минимальный набор для ученика на 10-15% дешевле. Это возможно благодаря низкой арендной плате для предпринимателей», — говорится в сообщении городской администрации. Ярмарка в Заозерном будет работать до 4 сентября. Власти надеются, что она станет ежегодной.

В июле начала работать школьная ярмарка у торгового центра «Кировский» на проспекте Машиностроителей, 2б. Тогда власти Кургана сообщали, что отличники могут обменять в следующем году купленный здесь дневник на новый бесплатно.

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Курганцы смогут сэкономить на сборах к школе, купив форму и необходимые принадлежности на специализированных ярмарках. Одна из них открылась в 3-м микрорайоне Заозерного, сообщает официальный сайт горадминистрации. «По данным департамента экономического развития, на „Школьном базаре“ можно приобрести стандартный минимальный набор для ученика на 10-15% дешевле. Это возможно благодаря низкой арендной плате для предпринимателей», — говорится в сообщении городской администрации. Ярмарка в Заозерном будет работать до 4 сентября. Власти надеются, что она станет ежегодной. В июле начала работать школьная ярмарка у торгового центра «Кировский» на проспекте Машиностроителей, 2б. Тогда власти Кургана сообщали, что отличники могут обменять в следующем году купленный здесь дневник на новый бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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