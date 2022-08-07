В мэрии Кургана придумали способ сэкономить на сборах к школе

Курганцы покупают школьные принадлежности на специальных ярмарках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы смогут сэкономить на сборах к школе, купив форму и необходимые принадлежности на специализированных ярмарках. Одна из них открылась в 3-м микрорайоне Заозерного, сообщает официальный сайт горадминистрации.

«По данным департамента экономического развития, на „Школьном базаре“ можно приобрести стандартный минимальный набор для ученика на 10-15% дешевле. Это возможно благодаря низкой арендной плате для предпринимателей», — говорится в сообщении городской администрации. Ярмарка в Заозерном будет работать до 4 сентября. Власти надеются, что она станет ежегодной.

В июле начала работать школьная ярмарка у торгового центра «Кировский» на проспекте Машиностроителей, 2б. Тогда власти Кургана сообщали, что отличники могут обменять в следующем году купленный здесь дневник на новый бесплатно.