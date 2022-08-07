Три района ХМАО атаковали рыбные глисты

Рыба в Югре часто заражена описторхозом и дифиллоботриозом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Высокая заболеваемость описторхозом и дифиллоботриозом отмечается в трех районах ХМАО: Березовском, Советском и Белоярском. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Описторхоз и дифиллоботриоз хорошо известны населению. Заразиться ими можно при употреблении местной рыбы. Но, несмотря на информированность, население данными гельминтозами продолжает заражаться. За шесть месяцев 2022 года в ХМАО-Югре зарегистрировано 623 случая описторхоза, показатель 37,2 на 100 тысяч населения. Наибольшие показатели отмечаются в Березовском районе — 232,7 на 100 тысяч, Советском районе — 159,0 на 100 тысяч и Белоярском районе — 148,4 на 100 тысяч. Случаев дифиллоботриоза зарегистрировано 50 — 2,8 на 100 тысяч населения. Наибольшие показатели в Березовском районе — 38,1 на 100 тысяч, Октябрьском районе — 28,7 на 100 тысяч и Белоярском районе — 14,8 на 100 тысяч», — такую статистику приводит санитарная служба региона.

Основной причиной заболевания острым описторхозом, по данным Роспотребнадзора, является употребление в пищу сырой или плохо просоленной зараженной рыбы: язя, чебака, леща и плотвы, а также рыбе карповых пород. Заражение дифиллоботриозом происходит при употреблении недостаточно просоленной щучьей икры и плохо приготовленной речной рыбы. При этом описторхоз может привести к раку печени.

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