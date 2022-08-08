Для виртуального пространства в Челябинске наберут новых сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания из Челябинска Napoleon IT объявила о 15 вакансиях в свой офис в метавселенной, в частности требуется дизайнер виртуальных миров. Как URA.RU рассказали на предприятии, для соискателей обязателен опыт игры в Minecraft.

«Napoleon IT создали свой офис в метавселенной Minecraft. В связи с этим компания активно ищет сотрудников для работы в метапространстве. В офис в виртуальном мире требуются: офис-менеджер-дизайнер виртуальных миров, охранник-модератор, лут-менеджер (бухгалтер), event-дизайнер и другие», — сообщили URA.RU в Napoleon IT.

Здесь отметили, что создание офиса компании в метавселенной Minecraft — стратегия и эксперимент одновременно. Задача — объединить коллег со всех уголков света в едином пространстве. Офис компании Napoleon IT в метавселенной — это копия настоящего офиса только в Minecraft. Весь интерьер и пространство воссозданы в виртуально мире.

Необычные вакансии отвечают новым потребностям виртуального офиса. Охранник-модератор возьмет на себя обязанность модерировать поведение участников, блокируя нарушителей. Pet-няне поручат заботу о ручных питомцах и драконах. С обязанностями претенденты смогут ознакомиться на сайте поиска работы.

Один из основателей и директор по стратегии Руслан Ахтямов отметил, что в отличие от зум-конференций офис в метавселенной даст более глубокое погружение в бизнес-процессы. Работа в одном пространстве позволит ощущат ь сотрудникам компании единство коллектива. «Наполеон IT», объединяющая 250 программных разработчиков, нанимает сотрудников во разных уголках мира.

Играть в шахматы в виртуальном пространстве будут аватары реальных людей Фото: Наполеон IT

Виртуальный офис позволит почувствовать сотрудникам себя единым коллективом Фото: Наполеон IT

Расположение рабочих мест в офисе метавселенной такое же, как и в реальном мире Фото: Наполеон IT