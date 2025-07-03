Челябинский владелец «К&Б» Студенников выбыл из рейтинга Forbes по доходам от дивидендов

Владеющая челябинскими алкомаркетами «Красное и белое» компания «Меркурий Ритейл Холдинг» выплатила рекордно низкие за пять лет дивиденды. Причиной стало снижение рентабельности бизнеса.
«Компания „Меркурий Ритейл Холдинг“ направила на дивиденды около 10,6 млрд рублей в 2024 году. Это самый низкий результат с момента создания объединенной компании из-за снижения прибыльности», — подсчитал журнал Forbes.
В результате один из основных владельцев холдинга Сергей Студенников покинул рейтинг Forbes среди 50-ти россиян с наибольшими суммами дивидендов по итогам 2024 года. Оставшийся совладелец Игорь Кесаев, контролирующий 37,25% акций, сумел удержаться в рейтинге благодаря другим активам, связанным с группой «Мегаполис».
Кипрская компания Mercury Retail Holding 2021 году привлекала внимание инвесторов, объявив о выплате качестве дивидендов 51,4 млрд рублей. Политика холдинга предусматривала ежеквартальное перечисление дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли.
Согласно данным отчетности, увеличил сумму нераспределенной прибыли. Если в 2023 году на нее приходилось 7,717 млрд рублей, то в 2024 году — 14,288 млрд рублей.
По данным Forbes, Студенников за год потерял 1,1 млрд долларов. В итоге вместе с родственниками бизнесмен имеет состояние в 2,1 млрд долларов. С этим показателем предпрниматель по итогам 2024 года занял 73 место в списке из 146 богатейших россиян.
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