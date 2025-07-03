ЮУрГУ запускает программу стажировок для талантливых студентов

Талантливых студентов Южно-Уральского госуниверситета направят на стажировки в Москву, Казань, Санкт-Петербург, Владивосток или Сочи. Об этом рассказал ректор вуза Александр Вагнер.
«Такая стажировка будет направлена на освоение профессиональных дисциплин, компетенций и навыков. Это позволит существенно повысить качество образования в нашем университете», — уточнил Вагнер.
Запуск программы стажировок стартовал для раскрытия потенциала одаренных студентов. Каждый год стажироваться смогут 100 студентов второго и третьего курсов. Практика будет проходить в крупнейших городах России, таких как Москва, Казань, Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи. Принимать участников программы будут свыше десяти ведущих вузов страны.
Кроме того, студентам ЮУрГУ доступно получение дополнительных квалификаций, к примеру, смежными специальностями или новыми навыками и компетенциями. Это повышает их знания, умения и конкурентоспособность на рынке труда. К их числу относится проект «Цифровая кафедра», в рамках которого более 50 образовательных программ ориентированы на формирование компетенций в области информационных технологий. Среди ключевых нововведений текущего года — открытие на базе ЮУрГУ Центров передовых образовательных программ: «ВиртУМ» — в сфере искусственного интеллекта и «Цифровой Урал» — в направлении информационных технологий.
Также вуз последовательно развивает партнерство с крупнейшими промышленными предприятиями страны. В 2024 году совместно с Челябинским кузнечно-прессовым заводом и промышленной группой «КОНАР» были открыты новые образовательные направления, позволяющие студентам решать реальные производственные задачи и получать предложение о трудоустройстве сразу по завершении обучения. В числе индустриальных партнеров университета — ООО «Уральский дизель моторный завод», АО «Автомобильный завод „УРАЛ“, ООО „ЧТЗ-УРАЛТРАК“, АО „Кургандормаш“, ПАО „ЧКПЗ“, ПАО „Россети“, „ГРЦ им. Макеева“, Производственное объединение „Октябрь“, НПО „Электромашина“, ПАО „МЕЧЕЛ“, АО „Полет“, СКБ „ТУРБИНА“ и другие ведущие предприятия.
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