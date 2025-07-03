Сильные дожди и грозы обрушатся на Челябинскую область

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«От гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 4 июля местами в Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.
Синоптики ранее изменили прогноз погоды на июль в Челябинске. Вместо обещанных дождей с 9 июля придет резкое потепление, говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».
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