Сильные дожди и грозы обрушатся на Челябинскую область

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Челябинцам пообещали ливень 4 июля
Челябинцам пообещали ливень 4 июля Фото:

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. 

«От гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 4 июля местами в Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности. 

Синоптики ранее изменили прогноз погоды на июль в Челябинске. Вместо обещанных дождей с 9 июля придет резкое потепление, говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».

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В Челябинской области в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.  «От гидрометцентра получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 4 июля местами в Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.  Синоптики ранее изменили прогноз погоды на июль в Челябинске. Вместо обещанных дождей с 9 июля придет резкое потепление, говорится в прогнозе на сайте «Гисметео».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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