Илон Маск упрекнул Байдена из-за баскетболистки УГМК Грайнер

09 августа 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Илона Маска спросили о том, что он думает о деле экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков Американского предпринимателя, инженера и владельца SpaceX Илона Маска спросили о том, что он думает о деле экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла. Позже действующий 46-й президент США Джозеф Байден предложил обменять Грайнер на Виктора Бута, которого осудили в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. «Если президент так усердно работает, чтобы освободить кого-то в России, кто сидит за „травку“, то разве мы не должны освобождать людей в Америке, которые сидят за то же самое. Мое мнение такого, что люди не должны сидеть в тюрьмах за дела, связанные с наркотиками», — ответил он в популярном американском подкасте Full Send Podcast. Ранее агентство писало, что силовики поймали спортсменку в аэропорту Шереметьево и отвезли в Химкинский городской суд. Грайнер на суде убеждала присутствующих, что при ее задержании был допущен ряд ошибок, а сама она невиновна. Однако прокуратура запросила для девушки 9,5 лет лишения свободы. Дипломаты США пытались договориться с российской стороной об обмене Грайнер на предпринимателя Виктора Бута и шпиона Пола Уилона. Представители РФ не дали однозначного ответа на этот вопрос.

Американского предпринимателя, инженера и владельца SpaceX Илона Маска спросили о том, что он думает о деле экс-баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла. Позже действующий 46-й президент США Джозеф Байден предложил обменять Грайнер на Виктора Бута, которого осудили в 2012 году в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма. «Если президент так усердно работает, чтобы освободить кого-то в России, кто сидит за „травку“, то разве мы не должны освобождать людей в Америке, которые сидят за то же самое. Мое мнение такого, что люди не должны сидеть в тюрьмах за дела, связанные с наркотиками», — ответил он в популярном американском подкасте Full Send Podcast. Ранее агентство писало, что силовики поймали спортсменку в аэропорту Шереметьево и отвезли в Химкинский городской суд. Грайнер на суде убеждала присутствующих, что при ее задержании был допущен ряд ошибок, а сама она невиновна. Однако прокуратура запросила для девушки 9,5 лет лишения свободы. Дипломаты США пытались договориться с российской стороной об обмене Грайнер на предпринимателя Виктора Бута и шпиона Пола Уилона. Представители РФ не дали однозначного ответа на этот вопрос.