Жители Нового Уренгоя недовольны переездом женской консультации

Жители Нового Уренгоя пожаловались на неудобства, вызванные скорым переездом женской консультации на северную часть города. Об этом Анастасия Вартаванян написала в одной из городских групп «ВКонтакте».
«На южной части города, проживает больше людей, удобнее было бы разделить женскую консультацию на две больницы», — написала Вартаванян в группе «МаМалыши». К обсуждению присоединились и другие жительницы города, которых также не устраивает такое решение. «Уже миллион раз поднимался этот вопрос, а толку ноль. Они считают, что беременным в радость ездить в мороз с одного конца города в другой», — написала Татьяна Эсинова.
Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу Новоуренгойской НЦГБ. «Сейчас женская консультация расположена в приспособленном помещении — на первом этаже жилого дома. Ее небольшие площади не позволяют нам оказывать помощь в комфортных условиях и в полном объеме. Строительство нового здания завершено, переезд ЖК планируется в сентябре», — рассказали в пресс- службе.
Также там добавили, что новое здание современное и комфортное, рассчитано на прием 300 пациенток в день, это в три раза больше, чем сейчас. К тому же здание оснащено современным медицинским оборудованием. «Мы предполагаем дополнительное трудоустройство врачей и расширение спектра услуг. Как и прежде, консультация рассчитана на прием всех жительниц Нового Уренгоя независимо от места регистрации и проживания», — рассказали в НЦГБ.
Ранее URA.RU сообщало, что жительницы Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались, что не могут попасть на прием к женскому доктору в городской поликлинике. В регистратуре бросают трубки, а на Госуслугах не отображается наличие врачей.
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Жители Нового Уренгоя пожаловались на неудобства, вызванные скорым переездом женской консультации на северную часть города. Об этом Анастасия Вартаванян написала в одной из городских групп «ВКонтакте». «На южной части города, проживает больше людей, удобнее было бы разделить женскую консультацию на две больницы», — написала Вартаванян в группе «МаМалыши». К обсуждению присоединились и другие жительницы города, которых также не устраивает такое решение. «Уже миллион раз поднимался этот вопрос, а толку ноль. Они считают, что беременным в радость ездить в мороз с одного конца города в другой», — написала Татьяна Эсинова. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу Новоуренгойской НЦГБ. «Сейчас женская консультация расположена в приспособленном помещении — на первом этаже жилого дома. Ее небольшие площади не позволяют нам оказывать помощь в комфортных условиях и в полном объеме. Строительство нового здания завершено, переезд ЖК планируется в сентябре», — рассказали в пресс- службе. Также там добавили, что новое здание современное и комфортное, рассчитано на прием 300 пациенток в день, это в три раза больше, чем сейчас. К тому же здание оснащено современным медицинским оборудованием. «Мы предполагаем дополнительное трудоустройство врачей и расширение спектра услуг. Как и прежде, консультация рассчитана на прием всех жительниц Нового Уренгоя независимо от места регистрации и проживания», — рассказали в НЦГБ. Ранее URA.RU сообщало, что жительницы Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались, что не могут попасть на прием к женскому доктору в городской поликлинике. В регистратуре бросают трубки, а на Госуслугах не отображается наличие врачей.