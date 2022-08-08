Жители Нового Уренгоя недовольны переездом женской консультации

09 августа 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Женская консультация переезжает в новое здание с сентября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Нового Уренгоя пожаловались на неудобства, вызванные скорым переездом женской консультации на северную часть города. Об этом Анастасия Вартаванян написала в одной из городских групп «ВКонтакте». «На южной части города, проживает больше людей, удобнее было бы разделить женскую консультацию на две больницы», — написала Вартаванян в группе «МаМалыши». К обсуждению присоединились и другие жительницы города, которых также не устраивает такое решение. «Уже миллион раз поднимался этот вопрос, а толку ноль. Они считают, что беременным в радость ездить в мороз с одного конца города в другой», — написала Татьяна Эсинова. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу Новоуренгойской НЦГБ. «Сейчас женская консультация расположена в приспособленном помещении — на первом этаже жилого дома. Ее небольшие площади не позволяют нам оказывать помощь в комфортных условиях и в полном объеме. Строительство нового здания завершено, переезд ЖК планируется в сентябре», — рассказали в пресс- службе. Также там добавили, что новое здание современное и комфортное, рассчитано на прием 300 пациенток в день, это в три раза больше, чем сейчас. К тому же здание оснащено современным медицинским оборудованием. «Мы предполагаем дополнительное трудоустройство врачей и расширение спектра услуг. Как и прежде, консультация рассчитана на прием всех жительниц Нового Уренгоя независимо от места регистрации и проживания», — рассказали в НЦГБ. Ранее URA.RU сообщало, что жительницы Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались, что не могут попасть на прием к женскому доктору в городской поликлинике. В регистратуре бросают трубки, а на Госуслугах не отображается наличие врачей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя пожаловались на неудобства, вызванные скорым переездом женской консультации на северную часть города. Об этом Анастасия Вартаванян написала в одной из городских групп «ВКонтакте». «На южной части города, проживает больше людей, удобнее было бы разделить женскую консультацию на две больницы», — написала Вартаванян в группе «МаМалыши». К обсуждению присоединились и другие жительницы города, которых также не устраивает такое решение. «Уже миллион раз поднимался этот вопрос, а толку ноль. Они считают, что беременным в радость ездить в мороз с одного конца города в другой», — написала Татьяна Эсинова. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу Новоуренгойской НЦГБ. «Сейчас женская консультация расположена в приспособленном помещении — на первом этаже жилого дома. Ее небольшие площади не позволяют нам оказывать помощь в комфортных условиях и в полном объеме. Строительство нового здания завершено, переезд ЖК планируется в сентябре», — рассказали в пресс- службе. Также там добавили, что новое здание современное и комфортное, рассчитано на прием 300 пациенток в день, это в три раза больше, чем сейчас. К тому же здание оснащено современным медицинским оборудованием. «Мы предполагаем дополнительное трудоустройство врачей и расширение спектра услуг. Как и прежде, консультация рассчитана на прием всех жительниц Нового Уренгоя независимо от места регистрации и проживания», — рассказали в НЦГБ. Ранее URA.RU сообщало, что жительницы Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались, что не могут попасть на прием к женскому доктору в городской поликлинике. В регистратуре бросают трубки, а на Госуслугах не отображается наличие врачей.