10 августа 2022

Челябинец нашел в лесу гигантский гриб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, дикоросы, гриб, природа, пейзаж
Вес подосиновика составил 460 грамм (фото из архива) Фото:

Грибник Вячеслав Борисов из Челябинска нашел в лесу под Аргаяшом гигантский, 460-граммовый подосиновик. Своей находкой мужчина поделился в социальных сетях.

«Второй вечер меняю грибы на чернику. Нашел подосиновик чистый массой 460 грамм», — написал мужчина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте».

В разговоре с URA.RU мужчина пояснил, что фото гриба на весах он не сделал. Однако сомневаться в массе гриба не стоит.

Ранее грибники сообщили, что большая часть урожая в лесу червивая. Из 20 грибов только один пригоден для употребления в пищу. Любители «тихой охоты» ждут дождей, которые должны содействовать росту грибов.

Вес подосиновика составил 460 граммов
Фото:
Гриб еле уместился в 10-литровое ведро
Фото:

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Грибник Вячеслав Борисов из Челябинска нашел в лесу под Аргаяшом гигантский, 460-граммовый подосиновик. Своей находкой мужчина поделился в социальных сетях. «Второй вечер меняю грибы на чернику. Нашел подосиновик чистый массой 460 грамм», — написал мужчина в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в «ВКонтакте». В разговоре с URA.RU мужчина пояснил, что фото гриба на весах он не сделал. Однако сомневаться в массе гриба не стоит. Ранее грибники сообщили, что большая часть урожая в лесу червивая. Из 20 грибов только один пригоден для употребления в пищу. Любители «тихой охоты» ждут дождей, которые должны содействовать росту грибов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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