Курганские политэлиты отреагировали на возможный переезд Шумкова

11 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

В политических кругах делятся мнениями по поводу возможного переезда Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В политических кругах Курганской области отреагировали на возможный переезд губернатора Вадима Шумкова. Своим мнением c URA.RU поделились депутат Госдумы Александр Ильтяков, политолог Сергей Ширяев и источники из числа высокопоставленных чиновников. Ранее обсуждалось, что Шумков может возглавить Херсонскую область. «Не дай Бог! Курганская область только получила правильное направление движения. Из пассивного состояния перешла в активное. Нам нельзя останавливаться на достигнутом. Необходим лидер. И это — Шумков», — отметил депутат Госдумы, лидер курганских единороссов Александр Ильтяков . Он подчеркнул, что губернатора нужно удержать любыми путями. Политик считает, что главу Курганской области нельзя переводить в другой регион или в Москву. Политтехнолог Сергей Ширяев пояснил URA.RU, что подобные разговоры появляются периодически. «Хочу сказать, что слухи безосновательны. Они рождаются в определенный этап. По поводу переезда Шумкова в Херсон, то такой вариант возможен, но не в ближайшее время. Шумков — антикризисник. Сейчас в Херсонской области сложная ситуация. Людей, которые могут оперативно решать проблемы, их немного», — сказал Ширяев, подчеркнув, что это только слухи. Инсайдеры из числа курганских политиков добавили, что подобные разговоры не имеют под собой конкретных оснований. Источники уверены, если Шумкову предстоит сменить место работы, то это, скорее всего будет Москва с последующим повышением. При этом, источники не исключают, что в скором времени курганский губернатор может посетить Донбасс. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Курганской области Вадим Шумков может переехать в Херсонскую область. Такую возможность обсуждают в политических кругах. Другие инсайдеры из политических кругов отмечали, что переезд Шумкова маловероятен. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В политических кругах Курганской области отреагировали на возможный переезд губернатора Вадима Шумкова. Своим мнением c URA.RU поделились депутат Госдумы Александр Ильтяков, политолог Сергей Ширяев и источники из числа высокопоставленных чиновников. Ранее обсуждалось, что Шумков может возглавить Херсонскую область. «Не дай Бог! Курганская область только получила правильное направление движения. Из пассивного состояния перешла в активное. Нам нельзя останавливаться на достигнутом. Необходим лидер. И это — Шумков», — отметил депутат Госдумы, лидер курганских единороссов Александр Ильтяков. Он подчеркнул, что губернатора нужно удержать любыми путями. Политик считает, что главу Курганской области нельзя переводить в другой регион или в Москву. Политтехнолог Сергей Ширяев пояснил URA.RU, что подобные разговоры появляются периодически. «Хочу сказать, что слухи безосновательны. Они рождаются в определенный этап. По поводу переезда Шумкова в Херсон, то такой вариант возможен, но не в ближайшее время. Шумков — антикризисник. Сейчас в Херсонской области сложная ситуация. Людей, которые могут оперативно решать проблемы, их немного», — сказал Ширяев, подчеркнув, что это только слухи. Инсайдеры из числа курганских политиков добавили, что подобные разговоры не имеют под собой конкретных оснований. Источники уверены, если Шумкову предстоит сменить место работы, то это, скорее всего будет Москва с последующим повышением. При этом, источники не исключают, что в скором времени курганский губернатор может посетить Донбасс. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Курганской области Вадим Шумков может переехать в Херсонскую область. Такую возможность обсуждают в политических кругах. Другие инсайдеры из политических кругов отмечали, что переезд Шумкова маловероятен. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не поступил.