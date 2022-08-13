Британцы высмеяли обещания Зеленского

14 августа 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Зеленский «кормит» украинцев безосновательными обещаниями, считают британцы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские пользователи высмеяли обещания президента Украины Владимира Зеленского «разгромить» российскую армию. Так англичане прокомментировали статью Daily Mail, в которой сообщается о якобы достигнутых результатах ВСУ в спецоперации. Пользователи удивляются громким заявлением Зеленского на фоне продвижения армии РФ. «Что случилось с миллионным наступлением Зеленского, которое, как нам говорили более месяца назад, вернет всю Южную Украину? Между тем сегодня украинская армия отступила из своего сильно укрепленного города Пески, который они удерживали с 2014 года», — написал Kelly_S. По мнению комментаторов, западным странам не стоит провоцировать Россию на эскалацию. «Вы думаете, что знаете, что происходит, но это не так. Люди (невежественные дураки) призывают к эскалации, не понимая, что Россия еще не начала воевать. Ложь, которую вы проглатываете, вовлекает нас в конфликт, в котором мы не можем победить. Россия настолько богата природными ресурсами, что никакие эмбарго на продажу дизайнерских лейблов ей не повредят. Украина практически нецивилизованная страна, романтизированная для отдельной повестки дня», — считает albert_s sad123. Его поддержал другой комментатор: «Это звучит опасно. Спецоперация может превратиться в войну, когда русские снимут перчатки! Не злите русских, вам не понравится, когда они рассердятся». Британские пользователи уверены, что западные СМИ намеренно распространяют фейки, вводя читателей в заблуждение. «Очередное „русские солдаты сейчас ОТРЕЗАНЫ, Россия несет ОГРОМНЫЕ потери“! Сколько раз DM швырял этот старый каштан только для того, чтобы через несколько дней оказалось, что это полная ерунда? В реальном мире Россия сегодня взяла еще один город и все еще продвигается вперед, полностью контролируя его». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британские пользователи высмеяли обещания президента Украины Владимира Зеленского «разгромить» российскую армию. Так англичане прокомментировали статью Daily Mail, в которой сообщается о якобы достигнутых результатах ВСУ в спецоперации. Пользователи удивляются громким заявлением Зеленского на фоне продвижения армии РФ. «Что случилось с миллионным наступлением Зеленского, которое, как нам говорили более месяца назад, вернет всю Южную Украину? Между тем сегодня украинская армия отступила из своего сильно укрепленного города Пески, который они удерживали с 2014 года», — написал Kelly_S. По мнению комментаторов, западным странам не стоит провоцировать Россию на эскалацию. «Вы думаете, что знаете, что происходит, но это не так. Люди (невежественные дураки) призывают к эскалации, не понимая, что Россия еще не начала воевать. Ложь, которую вы проглатываете, вовлекает нас в конфликт, в котором мы не можем победить. Россия настолько богата природными ресурсами, что никакие эмбарго на продажу дизайнерских лейблов ей не повредят. Украина практически нецивилизованная страна, романтизированная для отдельной повестки дня», — считает albert_s sad123. Его поддержал другой комментатор: «Это звучит опасно. Спецоперация может превратиться в войну, когда русские снимут перчатки! Не злите русских, вам не понравится, когда они рассердятся». Британские пользователи уверены, что западные СМИ намеренно распространяют фейки, вводя читателей в заблуждение. «Очередное „русские солдаты сейчас ОТРЕЗАНЫ, Россия несет ОГРОМНЫЕ потери“! Сколько раз DM швырял этот старый каштан только для того, чтобы через несколько дней оказалось, что это полная ерунда? В реальном мире Россия сегодня взяла еще один город и все еще продвигается вперед, полностью контролируя его». Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение Донецкой и Луганской народных республик.