Шадринца взяли под стражу за подозрение в убийстве

Шадринца подозревают в убийстве человека ножом, мужчину взяли под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя города Шадринск Курганской области взяли под стражу. Его подозревают в убийстве на почве ненависти. Соответствующая информация указана на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«По версии следствия, утром 13 августа мужчина вместе братом пришел в дом знакомого, чтобы выяснить отношения. Во время ссоры подозреваемый нанес несколько ножевых ударов в грудь и живот оппонента. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте», — говорится на сайте. В доме также находился хозяин, который позвонил в скорую помощь и вызвал полицию.

После убийства подозреваемый скрылся, но был задержан в тот же день по горячим следам. До этого фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за угрозы убийством и истязание.

По ходатайству следственных органов 35-летнего жителя Шадринска взяли под стражу 15 августа. Его обвиняют в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). На сегодняшний день устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Ранее URA.RU писало, что 44-летний курганец на почве ревности избил на улице свою сожительницу, а после истязаний проводил ее до дома. Через несколько дней состояние женщины ухудшилось и ее госпитализировали в больнице, где она скончалась от полученных повреждений.