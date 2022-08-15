Челябинские зэки сделали бюст Путина для «Армии-2022»

16 августа 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

Бюст Владимира Путина изготовили челябинские заключенные (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинская делегация представила на форуме «Армия-2022» позолоченный бюст президента России Владимира Путина. Главнокомандующего отлили из чугуна и алюминия челябинские зэки. «На стенде УФСИН по Челябинской области разбегались глаза. Здесь заключенные делали бюсты вождей. Ленин, Сталин, Берия, Путин», — передает «Коммерсантъ». Начальник отдела маркетинга исправительной колонии №6 Александр Мухортов пояснил, что сначала изготавливается модель в 3D на компьютере, потом она вырезается из дерева, делается слепок, в который заливается металл. С одной стороны, все просто, но вместе с тем для отливки бюстов нужны знания и рабочие руки. Челябинскую делегацию на форуме возглавил глава региона Алексей Текслер. В первый день разработчиками были представлены гироскопическая система, которая может применяться на судах и танках, специальные маски, помогающие организму бороться с холодом и связанным с ним температурным дискомфортом. Всего же от региона на форуме представлена продукция 14 предприятий.

Челябинская делегация представила на форуме «Армия-2022» позолоченный бюст президента России Владимира Путина. Главнокомандующего отлили из чугуна и алюминия челябинские зэки. «На стенде УФСИН по Челябинской области разбегались глаза. Здесь заключенные делали бюсты вождей. Ленин, Сталин, Берия, Путин», — передает «Коммерсантъ». Начальник отдела маркетинга исправительной колонии №6 Александр Мухортов пояснил, что сначала изготавливается модель в 3D на компьютере, потом она вырезается из дерева, делается слепок, в который заливается металл. С одной стороны, все просто, но вместе с тем для отливки бюстов нужны знания и рабочие руки. Челябинскую делегацию на форуме возглавил глава региона Алексей Текслер. В первый день разработчиками были представлены гироскопическая система, которая может применяться на судах и танках, специальные маски, помогающие организму бороться с холодом и связанным с ним температурным дискомфортом. Всего же от региона на форуме представлена продукция 14 предприятий.