На форуме представлена продукция военного и гражданского назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Второе дыхание ТМ» из Челябинска 15 августа показала на форуме «Армия» в Москве маски с наноагрегатами серебра. Как рассказали URA.RU в пресс-службе главы региона, с разработкой ознакомился губернатор Алексей Текслер, который руководит делегацией Челябинской области на форуме.

«Алексей Текслер на форуме „Армия-2022“ осмотрел стенды предприятий ОПК Челябинской области. Компания „Второе дыхание ТМ“ представила тепловые маски, которые помогают организму эффективно бороться с холодом и связанным с ним температурным дискомфортом», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

В качестве обеззараживающего агента в структуру антивирусного блока маски «Сайвер» внедрены наноагрегаты серебра. Макси плотно прилегают к лицу. При этом их можно носить с очками, которые не запотевают. Поизводитель развивает новые направления средств индивидуальной защиты. Среди них — антисмоговые, бактерицидные маски и балаклавы для защиты от пылевых бурь. Продукт представляет интерес для стран Ближнего Востока.

На форуме «Армия-2022» делегация правительства Челябинской области подписала ряд соглашений. С АО «АКБ „НОВИКОМБАНК“ договорились о предоставлении соцпакета банковских услуг работникам предприятий промышленности Челябинской области. Финансовое учреждение госкорпорации „Ростех“ также будет предоставлять потребительское и ипотечное кредитование. С „Мосэлектронпроектом“ и „Челябинским радиозаводом ‚Полет‘ губернатор Алексей Текслер договорился о создании на базе челябинского предприятия Уральского инжинирингового центра высоких технологий.

Макса из Челябинска спасает от холода и микробов и при этом не создает дискомфорта Фото: сайт компании «Второе дыхание ТМ»