10 августа 2022

Челябинские предприятия представят военную технику в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день форума
От региона на форуме «Армия-2022» выступят 14 предприятий Фото:

Предприятия Челябинской области представят свои разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет в Москве с 15 по 21 августа. Как сообщает пресс-служба минпрома региона, в выставке примут участие сразу 14 челябинских компаний.

«Компания „Завод СпецАгрегат“ привезет на форум электроагрегат подвижный авиационный АПА-100-СА и снегоочиститель СФР-1 фрезерно-роторный. А завод „ДСТ-Урал“ представит на выставке гусеничный погрузчик (ПГ-20), который имеет удаленное управление с помощью встроенного контроллера и может применяться как для нужд сельского хозяйства, так и для строительства и подсобных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минпрома.

В министерстве также отметили разработки предприятия «Второе дыхание ТМ». На форуме компания презентует тепловую маску, предназначенную для защиты органов дыхания, и противопылевую маску бионического типа, защищающую от неблагоприятного воздействия пыли, аэрозолей и других взвешенных в воздухе веществ.

Заместитель губернатора региона Егор Ковальчук ждет от выставки достижения для региона и страны договоренностей. По мнению вице-губернатора, подобный форум поможет установить и укрепить бизнес-контакты, а также развить оборонно-промышленный комплекс страны.

Снегоочиститель СФР-1 фрезерно-роторный
Фото:
Гусеничный погрузчик (ПГ-20)
Фото:
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Предприятия Челябинской области представят свои разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет в Москве с 15 по 21 августа. Как сообщает пресс-служба минпрома региона, в выставке примут участие сразу 14 челябинских компаний. «Компания „Завод СпецАгрегат“ привезет на форум электроагрегат подвижный авиационный АПА-100-СА и снегоочиститель СФР-1 фрезерно-роторный. А завод „ДСТ-Урал“ представит на выставке гусеничный погрузчик (ПГ-20), который имеет удаленное управление с помощью встроенного контроллера и может применяться как для нужд сельского хозяйства, так и для строительства и подсобных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минпрома. В министерстве также отметили разработки предприятия «Второе дыхание ТМ». На форуме компания презентует тепловую маску, предназначенную для защиты органов дыхания, и противопылевую маску бионического типа, защищающую от неблагоприятного воздействия пыли, аэрозолей и других взвешенных в воздухе веществ. Заместитель губернатора региона Егор Ковальчук ждет от выставки достижения для региона и страны договоренностей. По мнению вице-губернатора, подобный форум поможет установить и укрепить бизнес-контакты, а также развить оборонно-промышленный комплекс страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...