Челябинские предприятия представят военную технику в Москве. Фото

11 августа 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

От региона на форуме «Армия-2022» выступят 14 предприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприятия Челябинской области представят свои разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет в Москве с 15 по 21 августа. Как сообщает пресс-служба минпрома региона, в выставке примут участие сразу 14 челябинских компаний. «Компания „Завод СпецАгрегат“ привезет на форум электроагрегат подвижный авиационный АПА-100-СА и снегоочиститель СФР-1 фрезерно-роторный. А завод „ДСТ-Урал“ представит на выставке гусеничный погрузчик (ПГ-20), который имеет удаленное управление с помощью встроенного контроллера и может применяться как для нужд сельского хозяйства, так и для строительства и подсобных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минпрома. В министерстве также отметили разработки предприятия «Второе дыхание ТМ». На форуме компания презентует тепловую маску, предназначенную для защиты органов дыхания, и противопылевую маску бионического типа, защищающую от неблагоприятного воздействия пыли, аэрозолей и других взвешенных в воздухе веществ. Заместитель губернатора региона Егор Ковальчук ждет от выставки достижения для региона и страны договоренностей. По мнению вице-губернатора, подобный форум поможет установить и укрепить бизнес-контакты, а также развить оборонно-промышленный комплекс страны. Снегоочиститель СФР-1 фрезерно-роторный Фото: пресс-служба Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Гусеничный погрузчик (ПГ-20) Фото: пресс-служба Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Фото: пресс-служба Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

Предприятия Челябинской области представят свои разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет в Москве с 15 по 21 августа. Как сообщает пресс-служба минпрома региона, в выставке примут участие сразу 14 челябинских компаний. «Компания „Завод СпецАгрегат“ привезет на форум электроагрегат подвижный авиационный АПА-100-СА и снегоочиститель СФР-1 фрезерно-роторный. А завод „ДСТ-Урал“ представит на выставке гусеничный погрузчик (ПГ-20), который имеет удаленное управление с помощью встроенного контроллера и может применяться как для нужд сельского хозяйства, так и для строительства и подсобных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минпрома. В министерстве также отметили разработки предприятия «Второе дыхание ТМ». На форуме компания презентует тепловую маску, предназначенную для защиты органов дыхания, и противопылевую маску бионического типа, защищающую от неблагоприятного воздействия пыли, аэрозолей и других взвешенных в воздухе веществ. Заместитель губернатора региона Егор Ковальчук ждет от выставки достижения для региона и страны договоренностей. По мнению вице-губернатора, подобный форум поможет установить и укрепить бизнес-контакты, а также развить оборонно-промышленный комплекс страны.