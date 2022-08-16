Французы потребовали от Макрона перестать помогать Зеленскому

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его намерения провести новый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Французы потребовали от Макрона перестать помогать украинскому лидеру.
«Макрон намерен провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС», — сообщает RT.
«Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит АЭС», — пишет читатель DENYSFORBAN. «Общественность больше не верит Зелинскому, потому что фейковых новостей очень много. Этот конфликт финансируется за счет страдающего населения, в то числе Франции», — считает читатель failavoltaire. «Русские контролируют завод. Поэтому бомбят его украинцы и тем оружием, которое мы им поставили. Пора это прекратить», — пишет читатель facheuxa. «Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь», — шутит читатель Alinver.
Франция вместе с другими странами Евросоюза стала оказывать серьезную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Франция намерена передать Киеву «значительное число» бронетранспортеров, сообщает телеканал 360. Также Франция планирует отдать Украине 36 легкосборных мостов, передает «Национальная служба новостей».
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Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его намерения провести новый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Французы потребовали от Макрона перестать помогать украинскому лидеру. «Макрон намерен провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС», — сообщает RT. «Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит АЭС», — пишет читатель DENYSFORBAN. «Общественность больше не верит Зелинскому, потому что фейковых новостей очень много. Этот конфликт финансируется за счет страдающего населения, в то числе Франции», — считает читатель failavoltaire. «Русские контролируют завод. Поэтому бомбят его украинцы и тем оружием, которое мы им поставили. Пора это прекратить», — пишет читатель facheuxa. «Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь», — шутит читатель Alinver. Франция вместе с другими странами Евросоюза стала оказывать серьезную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Франция намерена передать Киеву «значительное число» бронетранспортеров, сообщает телеканал 360. Также Франция планирует отдать Украине 36 легкосборных мостов, передает «Национальная служба новостей».