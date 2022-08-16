Французы потребовали от Макрона перестать помогать Зеленскому

16 августа 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Эмманюэль Макрон обсудит с Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его намерения провести новый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Французы потребовали от Макрона перестать помогать украинскому лидеру. «Макрон намерен провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС», — сообщает RT. «Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит АЭС», — пишет читатель DENYSFORBAN. «Общественность больше не верит Зелинскому, потому что фейковых новостей очень много. Этот конфликт финансируется за счет страдающего населения, в то числе Франции», — считает читатель failavoltaire. «Русские контролируют завод. Поэтому бомбят его украинцы и тем оружием, которое мы им поставили. Пора это прекратить», — пишет читатель facheuxa. «Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь», — шутит читатель Alinver. Франция вместе с другими странами Евросоюза стала оказывать серьезную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Франция намерена передать Киеву «значительное число» бронетранспортеров, сообщает телеканал 360. Также Франция планирует отдать Украине 36 легкосборных мостов, передает «Национальная служба новостей».

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эмманюэля Макрона из-за его намерения провести новый телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Французы потребовали от Макрона перестать помогать украинскому лидеру. «Макрон намерен провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе переговоров они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС», — сообщает RT. «Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит АЭС», — пишет читатель DENYSFORBAN. «Общественность больше не верит Зелинскому, потому что фейковых новостей очень много. Этот конфликт финансируется за счет страдающего населения, в то числе Франции», — считает читатель failavoltaire. «Русские контролируют завод. Поэтому бомбят его украинцы и тем оружием, которое мы им поставили. Пора это прекратить», — пишет читатель facheuxa. «Двое театральных друзей собираются устроить репетицию, чтобы люди поверили, будто они собираются прекратить свою чушь», — шутит читатель Alinver. Франция вместе с другими странами Евросоюза стала оказывать серьезную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Франция намерена передать Киеву «значительное число» бронетранспортеров, сообщает телеканал 360. Также Франция планирует отдать Украине 36 легкосборных мостов, передает «Национальная служба новостей».