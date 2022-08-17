Эстонцы узнали в трофейном броневике РФ свой подарок Украине

18 августа 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Трофейный броневик Mamba находится на выставке в парке «Патриот» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эстонцы заметили на выставке трофейной технике в Москве свой бронеавтомобиль Mamba, который они дарили украинским боевикам в начале российской спецоперации. Об этом сообщает эстонский новостной портал Forte Delfi. По данным портала, Эстония передавала Украине в начале спецоперации семь бронеавтомобилей Mamba. Российские войска захватили транспорт, который был брошен украинскими боевиками, в середине июня в Харьковской области. Броневик стал музейным экспонатом в подмосковном парке «Патриот». Российская армия в ходе спецоперации на Украине забирает вооружение, которое Запад отправлял Киеву. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался трофейным оружием от НАТО. Он сообщал, что ВСУ бросают вооружение, когда сбегают. Спецоперация проходит с 24 февраля. Военные РФ освободили «Азовсталь» и сам Мариуполь от националистов. В Мариуполе открыли выставку трофейного вооружения и техники.

Эстонцы заметили на выставке трофейной технике в Москве свой бронеавтомобиль Mamba, который они дарили украинским боевикам в начале российской спецоперации. Об этом сообщает эстонский новостной портал Forte Delfi. По данным портала, Эстония передавала Украине в начале спецоперации семь бронеавтомобилей Mamba. Российские войска захватили транспорт, который был брошен украинскими боевиками, в середине июня в Харьковской области. Броневик стал музейным экспонатом в подмосковном парке «Патриот». Российская армия в ходе спецоперации на Украине забирает вооружение, которое Запад отправлял Киеву. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался трофейным оружием от НАТО. Он сообщал, что ВСУ бросают вооружение, когда сбегают. Спецоперация проходит с 24 февраля. Военные РФ освободили «Азовсталь» и сам Мариуполь от националистов. В Мариуполе открыли выставку трофейного вооружения и техники.