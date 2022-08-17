17 августа 2022

Эстонцы узнали в трофейном броневике РФ свой подарок Украине

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Подготовка военной техники к параду Победы в 32-м военном городке. Екатеринбург, военная техника, покраска, бронеавтомобиль тигр, покраска военной техники, подготовка к параду
Трофейный броневик Mamba находится на выставке в парке «Патриот» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Эстонцы заметили на выставке трофейной технике в Москве свой бронеавтомобиль Mamba, который они дарили украинским боевикам в начале российской спецоперации. Об этом сообщает эстонский новостной портал Forte Delfi.

По данным портала, Эстония передавала Украине в начале спецоперации семь бронеавтомобилей Mamba. Российские войска захватили транспорт, который был брошен украинскими боевиками, в середине июня в Харьковской области. Броневик стал музейным экспонатом в подмосковном парке «Патриот».

Российская армия в ходе спецоперации на Украине забирает вооружение, которое Запад отправлял Киеву. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался трофейным оружием от НАТО. Он сообщал, что ВСУ бросают вооружение, когда сбегают. Спецоперация проходит с 24 февраля. Военные РФ освободили «Азовсталь» и сам Мариуполь от националистов. В Мариуполе открыли выставку трофейного вооружения и техники.

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Эстонцы заметили на выставке трофейной технике в Москве свой бронеавтомобиль Mamba, который они дарили украинским боевикам в начале российской спецоперации. Об этом сообщает эстонский новостной портал Forte Delfi. По данным портала, Эстония передавала Украине в начале спецоперации семь бронеавтомобилей Mamba. Российские войска захватили транспорт, который был брошен украинскими боевиками, в середине июня в Харьковской области. Броневик стал музейным экспонатом в подмосковном парке «Патриот». Российская армия в ходе спецоперации на Украине забирает вооружение, которое Запад отправлял Киеву. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров похвастался трофейным оружием от НАТО. Он сообщал, что ВСУ бросают вооружение, когда сбегают. Спецоперация проходит с 24 февраля. Военные РФ освободили «Азовсталь» и сам Мариуполь от националистов. В Мариуполе открыли выставку трофейного вооружения и техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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