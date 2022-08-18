В Минприроды ответили Рослесхозу на обвинение в сокрытии пожаров

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На тушение пожаров в Рязанскую область были дополнительно отправлены три самолета и два вертолета МЧС Фото:

Власти Рязанской области совместно с федеральными ведомствами работают над устранением последствий лесного пожара в регионе. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ответ на заявление Рослесхоза, обвинившем региональные власти в сокрытии площади пожаров.

«Глава Рязанской области находится на постоянной связи с нами. Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягивается в область. Любые оценочные комментарии — преждевременны», — приводятся слова Козлова на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По информации ведомства, в тушении пожара задействованы 850 человек, 300 единиц техники и четыре вертолета МЧС России. «Дополнительно в регион направлены самолет амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и 2 самолета Ил-76», — сообщается на сайте. Кроме того, на месте пожара проходит совещание с участием главы МЧС России Александром Куренковым.

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Власти Рязанской области совместно с федеральными ведомствами работают над устранением последствий лесного пожара в регионе. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ответ на заявление Рослесхоза, обвинившем региональные власти в сокрытии площади пожаров. «Глава Рязанской области находится на постоянной связи с нами. Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягивается в область. Любые оценочные комментарии — преждевременны», — приводятся слова Козлова на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии РФ. По информации ведомства, в тушении пожара задействованы 850 человек, 300 единиц техники и четыре вертолета МЧС России. «Дополнительно в регион направлены самолет амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и 2 самолета Ил-76», — сообщается на сайте. Кроме того, на месте пожара проходит совещание с участием главы МЧС России Александром Куренковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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