Путин признал невозможным полный отказ от иностранных поставок

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин попросил разработать предложения по ускорению строительства российских судов Фото:

Свести к нулю зависимость российского судостроения от иностранных поставок невозможно, однако необходимо продолжать работать в этом направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития судостроительной промышленности.

«Нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму влияние [внешних факторов] — ясно, что все свести к нулю невозможно, но к минимуму нужно свести влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем. Рассчитываю сегодня услышать позицию делового сообщества, отраслевых компаний на этот счет, включая возможные меры по ускорению строительства на российских верфях нужных нам судов», — приводятся слова Путина на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. «Причина известна: она — в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин», — объяснил он.

Замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов, считает глава. «Имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса. Коллеги с мест уже докладывают о переносах заявленных сроков постройки судов», — добавил он.

Страны Запада ограничили поставки различных комплектующих в Россию в связи со спецоперацией на Украине. Позже Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, разрешающий ввозить товары без соглашения правообладателя, сообщает RT.

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Свести к нулю зависимость российского судостроения от иностранных поставок невозможно, однако необходимо продолжать работать в этом направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития судостроительной промышленности. «Нужно сделать все, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму влияние [внешних факторов] — ясно, что все свести к нулю невозможно, но к минимуму нужно свести влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем. Рассчитываю сегодня услышать позицию делового сообщества, отраслевых компаний на этот счет, включая возможные меры по ускорению строительства на российских верфях нужных нам судов», — приводятся слова Путина на официальном сайте Кремля. Президент отметил, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов. «Причина известна: она — в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических, конъюнктурных сиюминутных соображений и причин», — объяснил он. Замещение иностранной техники и комплектующих в производстве рыболовных и других гражданских судов может повлиять на параметры уже запущенных проектов, считает глава. «Имею в виду сроки и затраты на перепроектирование, что крайне важно для заказчиков судов, для бизнеса. Коллеги с мест уже докладывают о переносах заявленных сроков постройки судов», — добавил он. Страны Запада ограничили поставки различных комплектующих в Россию в связи со спецоперацией на Украине. Позже Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, разрешающий ввозить товары без соглашения правообладателя, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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