Челябинский авторынок захватили подержанные авто из КНР, а цены на них снизились

В Челябинской области 2025 году цены на автомобили с пробегом снизились на 3%, а предложение выросло на 7,3%. При этом в среднем подержанные авто стоят 1 073 000 рублей, новые автомобили — 2 930 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В регионе наблюдается рост предложения новых автомобилей, который в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 8,1%. При этом интересно, что в структуре предложения на долю китайских производителей пришлось 57,5%, а на долю российских марок — 34,4%», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, предложение автомобилей с пробегом в регионе выросло на 7,3%, что немного ниже роста по России (8%). Средняя цена подержанных авто снизилась на 3% — до 1 073 000 рублей. Японские автомобили занимают лидирующие позиции на вторичном рынке региона (21,1%), за ними следуют отечественные автомобили (27,1%), корейские (14,6%), немецкие (13,8%) и китайские (6%).
В Челябинской области чаты стали основным каналом коммуникации с продавцами: на них приходится 70% всех обращений. Основными причинами для покупки новых автомобилей стали наличие гарантии (42%), выгодное предложение от дилера (33%) и интерес к новой модели (30%). При этом 51,5% поступлений на склады дилеров формируются через программу трейд-ин, еще 24,2% — через трейд-ин для покупки автомобиля с пробегом.
Как отметил руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» Авито Авто Кирилл Поляков, ключевую роль в трансформации авторынка в регионе играют цифровые технологии. Для покупателей важна прозрачность сделок и доступ к истории автомобиля, для профессионального сообщества — аналитика и оценка рыночных цен.
