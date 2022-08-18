В Перми на форуме ждут Люсю Чеботину с хитом «Солнце Монако»

19 августа 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Люся Чеботина — один из потенциальных хедлайнеров «Пермского периода» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Пермского края объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется организацией развлекательной программы молодежного форума «Пермский период». Среди пунктов техзадания значится обеспечение выступления известных музыкантов, одним из которых может оказаться исполнитель хита «Солнце Монако» Люся Чеботина. «Среди потенциальных хедлайнеров форума „Пермский период“ значатся такие артисты, как Мари Краймбрери, Люся Чеботина, группа „Моя Мишель“, Ярослав Дронов (Shaman) и Леша Свик. Победителю аукциона необходимо будет привезти одного из этих артистов на два дня, обеспечить бытовой райдер и условия для репетиции», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на конкурсную документацию. Стартовая цена аукциона составляет 3 млн рублей. За эти деньги подрядчик также должен поставить сцену для вечерней программы форума и составить полное техническое сопровождение мероприятия. Форум «Пермский период» пройдет со 2 по 4 сентября. В группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте» организаторы обещают участникам интерактивы от молодежных сообществ, мастер-классы и интенсивы от федеральных и региональных экспертов, открытые диалоги с топ-менеджерами крупнейших российских и пермских компаний, а также «крутого хедлайнера» вечерней программы.

Власти Пермского края объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется организацией развлекательной программы молодежного форума «Пермский период». Среди пунктов техзадания значится обеспечение выступления известных музыкантов, одним из которых может оказаться исполнитель хита «Солнце Монако» Люся Чеботина. «Среди потенциальных хедлайнеров форума „Пермский период“ значатся такие артисты, как Мари Краймбрери, Люся Чеботина, группа „Моя Мишель“, Ярослав Дронов (Shaman) и Леша Свик. Победителю аукциона необходимо будет привезти одного из этих артистов на два дня, обеспечить бытовой райдер и условия для репетиции», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на конкурсную документацию. Стартовая цена аукциона составляет 3 млн рублей. За эти деньги подрядчик также должен поставить сцену для вечерней программы форума и составить полное техническое сопровождение мероприятия. Форум «Пермский период» пройдет со 2 по 4 сентября. В группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте» организаторы обещают участникам интерактивы от молодежных сообществ, мастер-классы и интенсивы от федеральных и региональных экспертов, открытые диалоги с топ-менеджерами крупнейших российских и пермских компаний, а также «крутого хедлайнера» вечерней программы.