Пермяк стал министром в ЛНР

Леонид Пасечник назначил министрами ЛНР россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермяк Константин Завизенов возглавил министерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики. Указ об этом подписал глава республики Леонид Пасечник. Кроме Завизенова министрами ЛНР стали еще двое россиян. Это связано с интеграцией ЛНР и РФ, отметил Пасечник.

«Одна из основных задач Луганской Народной Республики после полного освобождения территории нашего государства — активная интеграция с Россией и восстановление экономического потенциала Луганщины. Спектр задач, которые стоят перед Правительством Республики значительно расширился, в связи с чем мною были подписаны Указы о назначении: Саматова Тимура Ильгизовича — Министром промышленности и торговли ЛНР; Завизенова Константина Владимировича — Министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР; Джалюкова Руслана Джамбалатовича — Председателем Государственного антимонопольного комитета ЛНР», — сообщил Пасечник в Telegram.

Завизенов родился в Перми в 1974 году. В 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности инженер-химик-технолог. В 90-е годы он работал в химической и авиационной промышленности. В 2000-х трудился в структурах Минэнерго и Минпромэнерго России, руководил департаментом управления инвестиционными программами концерна «Росэнергоатом» и департаментом инвестиционных программ ОАО «Интер РАО ЕЭС». В 2010—2016 годах — директор по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО «Интер РАО ЕЭС». Его последнее место работы — директор по капительному строительству зарубежных атомных электростанций АО «Атомстройэкспорт».

С 24 февраля на территории ЛНР, ДНР и Украины началась спецоперация РФ по защите жителей Донбасса от киевской агрессии. Сейчас в ЛНР работает гуманитарная миссия из Пермского края. В ее составе медики, волонтеры, а также члены правительства и администрации губернатора Пермского края.