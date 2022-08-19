Политолог: почему США не уберут Зеленского с поста президента

19 августа 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Властям США жалко средств, потраченных «на раскрутку» Зеленского, считает политолог Фото: Официальный сайт президента Украины Соединенные Штаты не заменят президента Украины Владимира Зеленского другим политиком по целому ряду причин. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, политолог Сергей Марков. «Зеленский не будет заменен США на другого политика. У него есть высокая легитимность. Все-таки формально законные выборы, в срок, даже с конкуренцией. С шоу. Смена на другого политика понизит легитимность», — написал Марков в Telegram. Кроме того, США вложили «в раскрутку» Зеленского огромные ресурсы, в связи с чем его смещение с должности будет попросту нерентабельным решением, считает экс-депутат Думы. Для надежности иностранные спецслужбы фактически взяли в заложники семью украинского президента под предлогом постоянной охраны, отметил политолог. Помимо этого, Зеленский успел стать политической поп-звездой. По мнению Маркова, украинский политик убедительно играет роль президента, при этом послушно выполняя все приказы спецслужб США и Британии.

Соединенные Штаты не заменят президента Украины Владимира Зеленского другим политиком по целому ряду причин. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, политолог Сергей Марков. «Зеленский не будет заменен США на другого политика. У него есть высокая легитимность. Все-таки формально законные выборы, в срок, даже с конкуренцией. С шоу. Смена на другого политика понизит легитимность», — написал Марков в Telegram. Кроме того, США вложили «в раскрутку» Зеленского огромные ресурсы, в связи с чем его смещение с должности будет попросту нерентабельным решением, считает экс-депутат Думы. Для надежности иностранные спецслужбы фактически взяли в заложники семью украинского президента под предлогом постоянной охраны, отметил политолог. Помимо этого, Зеленский успел стать политической поп-звездой. По мнению Маркова, украинский политик убедительно играет роль президента, при этом послушно выполняя все приказы спецслужб США и Британии.