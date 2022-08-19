19 августа 2022
18 августа 2022

Собаки напали на жительницу Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мусор, собаки, бездомные животные, дворняги, оскал, забор, бутылка от пива
Собаки сбили девушку с ног Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) стая собак набросилась на девушку на улице. Информацию об этом разместила ее тетя в соцсети «ВКонтакте» в группе «ГОРОРО|Новый Уренгой».

«Мою племянницу чуть не загрызли собаки! Хорошо, что женщина подбежала на помощь», — написала Анастасия Киселева. В комментариях она добавила, что девушку сбили с ног. Автор также сообщила, что обращалась в мэрию.

В администрацию Нового Уренгоя направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя обвинили хозяев пункта передержки домашних животных в опасном для питомцев содержании. Данной информацией Ксения Сусенкова поделилась в местной группе «ВКонтакте», призвав забирать животных.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) стая собак набросилась на девушку на улице. Информацию об этом разместила ее тетя в соцсети «ВКонтакте» в группе «ГОРОРО|Новый Уренгой». «Мою племянницу чуть не загрызли собаки! Хорошо, что женщина подбежала на помощь», — написала Анастасия Киселева. В комментариях она добавила, что девушку сбили с ног. Автор также сообщила, что обращалась в мэрию. В администрацию Нового Уренгоя направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя обвинили хозяев пункта передержки домашних животных в опасном для питомцев содержании. Данной информацией Ксения Сусенкова поделилась в местной группе «ВКонтакте», призвав забирать животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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