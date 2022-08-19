Собаки напали на жительницу Нового Уренгоя

В Новом Уренгое (ЯНАО) стая собак набросилась на девушку на улице. Информацию об этом разместила ее тетя в соцсети «ВКонтакте» в группе «ГОРОРО|Новый Уренгой».
«Мою племянницу чуть не загрызли собаки! Хорошо, что женщина подбежала на помощь», — написала Анастасия Киселева. В комментариях она добавила, что девушку сбили с ног. Автор также сообщила, что обращалась в мэрию.
В администрацию Нового Уренгоя направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что жители Нового Уренгоя обвинили хозяев пункта передержки домашних животных в опасном для питомцев содержании. Данной информацией Ксения Сусенкова поделилась в местной группе «ВКонтакте», призвав забирать животных.
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