Жители ХМАО заметили медведя в центре города

22 августа 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

Медведя заметили бегущим в центре города Стрежевого. Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители города Стрежевого (ХМАО) записали видео с медведем, бегущим по одной из улиц города. Пост появился в одном из Telegram-каналов. «По Стрежевому бегает медведь. Спасибо за внимание», — пишут жители города в паблике «Типичный краб. Нижневартовск». Ранее URA.RU рассказывали, что жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун.

Жители города Стрежевого (ХМАО) записали видео с медведем, бегущим по одной из улиц города. Пост появился в одном из Telegram-каналов. «По Стрежевому бегает медведь. Спасибо за внимание», — пишут жители города в паблике «Типичный краб. Нижневартовск». Ранее URA.RU рассказывали, что жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун.