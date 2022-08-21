Жители ХМАО заметили медведя в центре города

Медведя заметили бегущим в центре города Стрежевого.
Жители города Стрежевого (ХМАО) записали видео с медведем, бегущим по одной из улиц города. Пост появился в одном из Telegram-каналов.
«По Стрежевому бегает медведь. Спасибо за внимание», — пишут жители города в паблике «Типичный краб. Нижневартовск».
Ранее URA.RU рассказывали, что жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун.
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