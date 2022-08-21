21 августа 2022
20 августа 2022
19 августа 2022

Жители ХМАО заметили медведя в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведя заметили бегущим в центре города Стрежевого. Фото:

Жители города Стрежевого (ХМАО) записали видео с медведем, бегущим по одной из улиц города. Пост появился в одном из Telegram-каналов.

«По Стрежевому бегает медведь. Спасибо за внимание», — пишут жители города в паблике «Типичный краб. Нижневартовск».

Ранее URA.RU рассказывали, что жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун.

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Жители города Стрежевого (ХМАО) записали видео с медведем, бегущим по одной из улиц города. Пост появился в одном из Telegram-каналов. «По Стрежевому бегает медведь. Спасибо за внимание», — пишут жители города в паблике «Типичный краб. Нижневартовск». Ранее URA.RU рассказывали, что жители Сургутского района ХМАО опасаются возвращения медвежонка из болота. Животное видели возле жилых домов деревни Ульт-Ягун.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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