21 августа 2022
20 августа 2022

В Перми резко выросли цены на сборы детей в школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная ярмарка Курган, рюкзаки, ранцы
В прошлом году на школьные принадлежности пермяки тратили в среднем 9 тыс. рублей Фото:

Жители Перми текущим летом потратили на сборы детей в школу в среднем 11 тысяч рублей. Это на 22% больше, чем годом ранее, рассказали URA.RU аналитики Superjob. До этого траты росли заметно медленнее.

«В Перми средние расходы на подготовку детей к учебному сезону за год выросли на 22% и теперь составляют 11 тыс. рублей», — рассказали в Superjob. В прошлом году средние траты были равны 9 тыс. рублей.

Ранее рост затрат на детей у пермяков был не таким заметным. В 2019 году расходы на ребенка в Перми составляли в среднем 6,5 тысяч рублей, а в 2020 — 7 тыс. рублей. Самый высокий рост расходов на школьников в стране в этом году у жителей Санкт-Петербурга (31%) и Москвы (30%).

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Жители Перми текущим летом потратили на сборы детей в школу в среднем 11 тысяч рублей. Это на 22% больше, чем годом ранее, рассказали URA.RU аналитики Superjob. До этого траты росли заметно медленнее. «В Перми средние расходы на подготовку детей к учебному сезону за год выросли на 22% и теперь составляют 11 тыс. рублей», — рассказали в Superjob. В прошлом году средние траты были равны 9 тыс. рублей. Ранее рост затрат на детей у пермяков был не таким заметным. В 2019 году расходы на ребенка в Перми составляли в среднем 6,5 тысяч рублей, а в 2020 — 7 тыс. рублей. Самый высокий рост расходов на школьников в стране в этом году у жителей Санкт-Петербурга (31%) и Москвы (30%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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