В Перми резко выросли цены на сборы детей в школу

22 августа 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

В прошлом году на школьные принадлежности пермяки тратили в среднем 9 тыс. рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Перми текущим летом потратили на сборы детей в школу в среднем 11 тысяч рублей. Это на 22% больше, чем годом ранее, рассказали URA.RU аналитики Superjob. До этого траты росли заметно медленнее. «В Перми средние расходы на подготовку детей к учебному сезону за год выросли на 22% и теперь составляют 11 тыс. рублей», — рассказали в Superjob. В прошлом году средние траты были равны 9 тыс. рублей. Ранее рост затрат на детей у пермяков был не таким заметным. В 2019 году расходы на ребенка в Перми составляли в среднем 6,5 тысяч рублей, а в 2020 — 7 тыс. рублей. Самый высокий рост расходов на школьников в стране в этом году у жителей Санкт-Петербурга (31%) и Москвы (30%).

Жители Перми текущим летом потратили на сборы детей в школу в среднем 11 тысяч рублей. Это на 22% больше, чем годом ранее, рассказали URA.RU аналитики Superjob. До этого траты росли заметно медленнее. «В Перми средние расходы на подготовку детей к учебному сезону за год выросли на 22% и теперь составляют 11 тыс. рублей», — рассказали в Superjob. В прошлом году средние траты были равны 9 тыс. рублей. Ранее рост затрат на детей у пермяков был не таким заметным. В 2019 году расходы на ребенка в Перми составляли в среднем 6,5 тысяч рублей, а в 2020 — 7 тыс. рублей. Самый высокий рост расходов на школьников в стране в этом году у жителей Санкт-Петербурга (31%) и Москвы (30%).