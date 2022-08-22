22 августа 2022

МИД Эстонии открестилось от заявления ФСБ по делу убийцы Дугиной

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Флаг Эстонии, флаг эстонии
В МИД Эстонии считают заявление ФСБ РФ о побеге Натальи Вовк провокацией Фото:
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Эстонский МИД считает заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о том, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк скрывается в Эстонии. Об этом заявил министр иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

Ранее ФСБ РФ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной. По данным спецслужбы, Наталья Вовк после реализации убийства скрылась в Эстонии.

«Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше по этому поводу нечего добавить», — заявил Урмаса Рейнсалу телеканалу ERR.

По мнению министра, таким образом Россия якобы пытается оказать давление на Эстонию из-за поддержки Украины. «Я думаю, что все эти события и различные действия помещены в более широкий контекст», — резюмировал он.

Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. ФСБ опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, по которым восстановила хронологию событий перед совершением преступления. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Дарьи Дугиной, а также посмертно наградил ее орденом Мужества. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что украинские спецслужбы не пытались ликвидировать отца журналистки Александра Дугина.

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Эстонский МИД считает заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о том, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной гражданка Украины Наталья Вовк скрывается в Эстонии. Об этом заявил министр иностранных дел Урмаса Рейнсалу. Ранее ФСБ РФ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной. По данным спецслужбы, Наталья Вовк после реализации убийства скрылась в Эстонии. «Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию РФ. Больше по этому поводу нечего добавить», — заявил Урмаса Рейнсалу телеканалу ERR. По мнению министра, таким образом Россия якобы пытается оказать давление на Эстонию из-за поддержки Украины. «Я думаю, что все эти события и различные действия помещены в более широкий контекст», — резюмировал он. Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. ФСБ опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, по которым восстановила хронологию событий перед совершением преступления. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Дарьи Дугиной, а также посмертно наградил ее орденом Мужества. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что украинские спецслужбы не пытались ликвидировать отца журналистки Александра Дугина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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