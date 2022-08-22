22 августа 2022

ТАСС: отец Дарьи Дугиной не был целью украинских спецслужб

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Убийцы Дарьи Дугиной не пытались взорвать ее отца Фото:

Украинские спецслужбы не были заинтересованы в покушении на общественного деятеля Александра Дугина, их целью была журналистка Дарья Дугина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ.

«Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец [Александр Дугин] не был целью убийц», — заявил собеседник агентства.

Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. ФСБ опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, по которым восстановила хронологию событий перед совершением преступления. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Дарьи Дугиной, а также посмертно наградил ее орденом Мужества.

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Украинские спецслужбы не были заинтересованы в покушении на общественного деятеля Александра Дугина, их целью была журналистка Дарья Дугина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ. «Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец [Александр Дугин] не был целью убийц», — заявил собеседник агентства. Дугина погибла 20 августа при взрыве автомобиля. В ФСБ заявили, что убийство заказали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк. ФСБ опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, по которым восстановила хронологию событий перед совершением преступления. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Дарьи Дугиной, а также посмертно наградил ее орденом Мужества.
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