К фонду Ройзмана стянули силовиков. Фото

24 августа 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Ройзмана задержали утром 24 августа в его квартире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле фонда Евгения Ройзмана в Екатеринбурге появились следователи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Возле фонда ходят следователи. Внутрь пока не заходят», — передает корреспондент. Также были замечены полицейские возле музея Невьянской иконы. Как сообщила директор фонда Ройзмана Светлана Косолапова, утром ей позвонил следователь ГСУ и заявили, что в офисе пройдут обыски, но с чем они связаны, женщина не знает. «Нам не представили ни одного документа и даже устно не назвали обоснование. Сейчас все ждут адвоката Ройзмана. Если в течение 10 минут он не приедет, то следователи грозятся начать вскрывать дверь», — рассказала Косолапова. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан утром 24 августа по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе и музее Невьянской иконы. Силовики изымают у Ройзмана иконы, которые, по информации источника, могли быть украдены. Мы следим за задержанием экс-мэра Екатеринбурга в онлайн-трансляции. Следователи уже приехали к фонду Ройзмана Фото: корреспондент URA.RU Полицейские пока патрулируют вход у музея Невьянской иконы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Возле фонда Евгения Ройзмана в Екатеринбурге появились следователи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Возле фонда ходят следователи. Внутрь пока не заходят», — передает корреспондент. Также были замечены полицейские возле музея Невьянской иконы. Как сообщила директор фонда Ройзмана Светлана Косолапова, утром ей позвонил следователь ГСУ и заявили, что в офисе пройдут обыски, но с чем они связаны, женщина не знает. «Нам не представили ни одного документа и даже устно не назвали обоснование. Сейчас все ждут адвоката Ройзмана. Если в течение 10 минут он не приедет, то следователи грозятся начать вскрывать дверь», — рассказала Косолапова. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан утром 24 августа по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. В фонде Ройзмана подтвердили его задержание и проведение обысков в офисе и музее Невьянской иконы. Силовики изымают у Ройзмана иконы, которые, по информации источника, могли быть украдены. Мы следим за задержанием экс-мэра Екатеринбурга в онлайн-трансляции.