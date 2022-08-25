25 августа 2022
24 августа 2022

Жители ХМАО поспорили из-за грызуна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая экспозиция мелких зверей с разных частей света в Екатеринбургском зоопарке, зоопарк, грызун, экспозиция мелких зверей
Грызуна назвали крысой, ондатрой, бобром и даже тушканчиком Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обнаружила грызуна на улице. Под постом, опубликованным в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте», пользователи высказали разные мнения. Грызуна назвали крысой, ондатрой, бобром и даже тушканчиком.

«Сегодня прям на площади крыса большая ходила. Очень большая, но безобидная. Папа сказал, что скорее всего домашняя, чистая, людей не боится», — написал анонимный автор.

«А мне кажется бобер», — поделилась Наталья Амельченко. «Ондатра», — прокомментировал пользователь с ником Януш Вишневский. «Какая крыса, какой бобер, это тушканчик! Люди изучайте зоологию», — написал Сергей Пастухов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители города Стрежевого, который находится на границе с ХМАО, записали видео с медведем, бегущим по одной из улиц. Пост появился в одном из telegram-каналов.

Грызун, замеченный на улице Нефтеюганска

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Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обнаружила грызуна на улице. Под постом, опубликованным в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте», пользователи высказали разные мнения. Грызуна назвали крысой, ондатрой, бобром и даже тушканчиком. «Сегодня прям на площади крыса большая ходила. Очень большая, но безобидная. Папа сказал, что скорее всего домашняя, чистая, людей не боится», — написал анонимный автор. «А мне кажется бобер», — поделилась Наталья Амельченко. «Ондатра», — прокомментировал пользователь с ником Януш Вишневский. «Какая крыса, какой бобер, это тушканчик! Люди изучайте зоологию», — написал Сергей Пастухов. Ранее URA.RU сообщало, что жители города Стрежевого, который находится на границе с ХМАО, записали видео с медведем, бегущим по одной из улиц. Пост появился в одном из telegram-каналов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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