Грызуна назвали крысой, ондатрой, бобром и даже тушканчиком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) обнаружила грызуна на улице. Под постом, опубликованным в группе «Типичный Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте», пользователи высказали разные мнения. Грызуна назвали крысой, ондатрой, бобром и даже тушканчиком.

«Сегодня прям на площади крыса большая ходила. Очень большая, но безобидная. Папа сказал, что скорее всего домашняя, чистая, людей не боится», — написал анонимный автор.

«А мне кажется бобер», — поделилась Наталья Амельченко. «Ондатра», — прокомментировал пользователь с ником Януш Вишневский. «Какая крыса, какой бобер, это тушканчик! Люди изучайте зоологию», — написал Сергей Пастухов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители города Стрежевого, который находится на границе с ХМАО, записали видео с медведем, бегущим по одной из улиц. Пост появился в одном из telegram-каналов.