Евгения Ройзмана заставили написать объяснительную из-за того, что он покинул Екатеринбург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Инспектор ФСИН потребовал объяснений у бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, почему он нарушил решение суда и 27 августа бегал за пределами города. Об этом написал экс-редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен в базу иноагентов Минюста РФ) в своем telegram-канале.

«Пришел инспектор ФСИН требовать объяснения, почему Ройзман вчера бегал за пределами Екатеринбурга. Хотя в решении суда этого ограничения нет. Пишет объяснительную», — говорится в сообщении.

Адвокат Ройзмана пояснил, что его подзащитный ничего не нарушил. «Решение суда не запрещает Ройзману выезжать за пределы Екатеринбурга. Есть запрет посещения публичных мест, и вопрос только в толковании. Лес — это публичное место? Он выехал с детьми и вернулся. В этом плане ничего не нарушено. У него нет ограничений в праве передвижения по РФ», — приводит слова адвоката издание 66.RU.

Ранее URA.RU писало, что Алексей Венедиктов прилетел в Екатеринбург ночью 28 августа. Его цель — поддержать Евгения Ройзмана. «К друзьям надо приезжать, когда они под давлением. Просто разделить завтрак», — пояснил Венедиктов.

Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ». Самое жесткое наказание по первой части статьи — три года колонии.

МВД просило назначить Ройзману запрет определенных действий на время расследования. По набору ограничений это походило бы на домашний арест. Но в итоге Ройзману лишь запретили общаться со свидетелями по делу (персоналии пока не определены), пользоваться соцсетями и посещать массовые мероприятия и публичные места.

Евгений Ройзман пишет объяснительную Фото: telegram-канал «aavst2022»