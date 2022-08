The Independent: Британия урезает помощь детям ради украинцев

Великобритания отдает деньги благотворительных фондов беженцам с Украины, пишет The Independent Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания сокращает миллиарды фунтов расходов на детские благотворительные фонды, чтобы перенаправить их беженцам с Украины. Об этом пишет британское интернет-издание The Independent. «Еще миллиарды будут сокращены из проектов помощи детям в течение нескольких недель, так как министры направляют четверть средств на расходы украинских беженцев в Великобритании. По оценкам Save the Children, счет достигнет 3 миллиардов фунтов стерлингов, что составит ошеломляющие 25% расходов на помощь в 2022 году, после того как 4 миллиарда фунтов стерлингов уже были урезаны из бюджета благотворительных фондов. Это неправильно. Правительство Великобритании должно обеспечить, чтобы его помощь беженцам здесь не оказывалась за счет поддержки детей во всем мире в это критическое время», — пишет The Independent. Ранее правительство Великобритании решило удвоить выплаты тем, кто принимает у себя беженцев по программе «Дома для Украины». Однако, по данным газеты The Guardian, из-за экономического кризиса и недовольства простых британцев 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья уже в 2023 году, пишет RT.

