Депутат Госдумы Бородай: встреча Путина и Трампа повлияет на ход СВО

Предстоящие переговоры между президентами РФ и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - способны существенно повлиять как на ситуацию в районе проведения СВО, так и на мировую обстановку в целом. Об этом сообщил депутат Госдумы и командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил, действующих в зоне спецоперации Александр Бородай.
«[Встреча Путина и Трампа] может существенно поменять обстановку во всем современном мире, и в том числе на этой войне [СВО]. Потому что, конечно, СВО это как бы специальная военная операция, но даже этот термин является относительно верным, потому что в ней очень много не только чистой войны, но и политики», — заявил Бородай в беседе с ТАСС.
Встреча лидеров России и США запланирована на 15 августа и пройдет на территории Аляски. При этом предыдущий визит Владимира Путина в Вашингтон проходил в 2015 году. Помощник президента РФ Юрий Ушаков еще 7 августа сообщил о достижении договоренности между двумя странами относительно организации встречи лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку к переговорам с Трампом, подчеркнув, что обе стороны проявляют взаимный интерес к проведению беседы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.