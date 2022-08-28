28 августа 2022

Медики Сургута оценили состояние пострадавших при посадке Ми-8

© Служба новостей «URA.RU»
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яндекс.москва, скорая, скорая медицинская помощь, скорая помошь
Пятеро пострадавших при посадке вертолета госпитализированы, двое на амбулаторном лечении Фото:

Пострадавшие при аварийной посадке вертолета Ми-8 доставлены в Сургутскую травматологическую больницу. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, состояние еще двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное, они пройдут амбулаторное лечение, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.

«Пятеро пострадавших при аварийной посадке вертолета МИ-8 госпитализированы в Сургутскую травмбольницу. Двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении», — сообщает пресс-служба депздрава.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО совершил экстренную посадку вертолет с пассажирами. Пострадавших примет Сургутская травматологическая больница.

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Пострадавшие при аварийной посадке вертолета Ми-8 доставлены в Сургутскую травматологическую больницу. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, состояние еще двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное, они пройдут амбулаторное лечение, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО. «Пятеро пострадавших при аварийной посадке вертолета МИ-8 госпитализированы в Сургутскую травмбольницу. Двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении», — сообщает пресс-служба депздрава. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО совершил экстренную посадку вертолет с пассажирами. Пострадавших примет Сургутская травматологическая больница.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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