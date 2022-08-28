Медики Сургута оценили состояние пострадавших при посадке Ми-8

29 августа 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

Пятеро пострадавших при посадке вертолета госпитализированы, двое на амбулаторном лечении Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пострадавшие при аварийной посадке вертолета Ми-8 доставлены в Сургутскую травматологическую больницу. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, состояние еще двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное, они пройдут амбулаторное лечение, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО. «Пятеро пострадавших при аварийной посадке вертолета МИ-8 госпитализированы в Сургутскую травмбольницу. Двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении», — сообщает пресс-служба депздрава. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО совершил экстренную посадку вертолет с пассажирами. Пострадавших примет Сургутская травматологическая больница.

Пострадавшие при аварийной посадке вертолета Ми-8 доставлены в Сургутскую травматологическую больницу. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, состояние еще двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное, они пройдут амбулаторное лечение, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО. «Пятеро пострадавших при аварийной посадке вертолета МИ-8 госпитализированы в Сургутскую травмбольницу. Двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении», — сообщает пресс-служба депздрава. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО совершил экстренную посадку вертолет с пассажирами. Пострадавших примет Сургутская травматологическая больница.