Медики Сургута оценили состояние пострадавших при посадке Ми-8

Пострадавшие при аварийной посадке вертолета Ми-8 доставлены в Сургутскую травматологическую больницу. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести, состояние еще двоих пострадавших оценивается как удовлетворительное, они пройдут амбулаторное лечение, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.
«Пятеро пострадавших при аварийной посадке вертолета МИ-8 госпитализированы в Сургутскую травмбольницу. Двое пострадавших в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении», — сообщает пресс-служба депздрава.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО совершил экстренную посадку вертолет с пассажирами. Пострадавших примет Сургутская травматологическая больница.
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