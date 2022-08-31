31 августа 2022
30 августа 2022

Из-за нового закона бизнесмены обратились к спикеру Думы ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматели ожидают, что после вступления в силу антиалкогольного закона в ХМАО их доходы упадут на 50% Фото:

Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа написали обращение в адрес председателя окружной Думы Бориса Хохрякова из-за нового антиалкогольного закона. С 1 сентября магазинам нельзя продавать алкоголь во дворах и рядом с детскими площадками. Информация об этом опубликована в группе «Предприниматели ХМАО против 46-оз, 115-оз» в соцсети «ВКонтакте».

«Старт реализации закона, который предполагает запретить продажу алкогольной продукции во дворах домов и вблизи детских спортивных площадок, привел к серьезной конфронтации Департамента экономического развития ХМАО-Югры с представителями предпринимательского сообщества. Как оказалось, инициатива чиновников приведет к полному уничтожению магазинов розничной торговли продовольствием внутри микрорайонов практически во всех дворах Югры. Сегодня бизнес-сообщество надеется только на ваше прямое участие в урегулировании вопроса», — отмечается в обращении.

В департамент экономики ХМАО и приемную председателя окружной Думы направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели ожидают, что осенью после вступления в силу нового антиалкогольного закона в ХМАО их доходы резко упадут на 50%. С 1 сентября магазинам запрещено продавать алкоголь во дворах и рядом с детскими площадками. В окружном департаменте экономразвития URA.RU сообщали, что возможным решением для предпринимателей может стать переезд магазина в другое место или переформатирование торговой точки.

Обращение к председателю окружной Думы Борису Хохрякову
Обращение предпринимателей
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Предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа написали обращение в адрес председателя окружной Думы Бориса Хохрякова из-за нового антиалкогольного закона. С 1 сентября магазинам нельзя продавать алкоголь во дворах и рядом с детскими площадками. Информация об этом опубликована в группе «Предприниматели ХМАО против 46-оз, 115-оз» в соцсети «ВКонтакте». «Старт реализации закона, который предполагает запретить продажу алкогольной продукции во дворах домов и вблизи детских спортивных площадок, привел к серьезной конфронтации Департамента экономического развития ХМАО-Югры с представителями предпринимательского сообщества. Как оказалось, инициатива чиновников приведет к полному уничтожению магазинов розничной торговли продовольствием внутри микрорайонов практически во всех дворах Югры. Сегодня бизнес-сообщество надеется только на ваше прямое участие в урегулировании вопроса», — отмечается в обращении. В департамент экономики ХМАО и приемную председателя окружной Думы направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели ожидают, что осенью после вступления в силу нового антиалкогольного закона в ХМАО их доходы резко упадут на 50%. С 1 сентября магазинам запрещено продавать алкоголь во дворах и рядом с детскими площадками. В окружном департаменте экономразвития URA.RU сообщали, что возможным решением для предпринимателей может стать переезд магазина в другое место или переформатирование торговой точки.
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