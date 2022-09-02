Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни

В случае привлечения работников в нерабочие и праздничные дни российские работодатели должны оплачивать труд своих сотрудников в двойном размере. Об этом заявила юрист по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Татьяна Нечаева.
«Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно статье 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный нерабочий день или двойная оплата», — цитирует юриста издание Life.
Это правило действует только для тех работников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и в воскресенье. При сменном графике это правило не действует, двойной оплатой поощряются лишь рабочие смены в праздничные дни
Ранее Минздрав РФ рекомендовал регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также принять меры для выравнивания окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям.
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В случае привлечения работников в нерабочие и праздничные дни российские работодатели должны оплачивать труд своих сотрудников в двойном размере. Об этом заявила юрист по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Татьяна Нечаева. «Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно статье 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный нерабочий день или двойная оплата», — цитирует юриста издание Life. Это правило действует только для тех работников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и в воскресенье. При сменном графике это правило не действует, двойной оплатой поощряются лишь рабочие смены в праздничные дни Ранее Минздрав РФ рекомендовал регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также принять меры для выравнивания окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям.