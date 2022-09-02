Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни

Юрист Нечаева: работа в праздничные и выходные дни должна оплачиваться в двойном размере

02 сентября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

В выходные и праздничные дни труд должен оплачиваться в двойном размере, считает юрист Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В случае привлечения работников в нерабочие и праздничные дни российские работодатели должны оплачивать труд своих сотрудников в двойном размере. Об этом заявила юрист по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Татьяна Нечаева. «Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно статье 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный нерабочий день или двойная оплата», — цитирует юриста издание Life . Это правило действует только для тех работников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и в воскресенье. При сменном графике это правило не действует, двойной оплатой поощряются лишь рабочие смены в праздничные дни Ранее Минздрав РФ рекомендовал регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также принять меры для выравнивания окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям.

В случае привлечения работников в нерабочие и праздничные дни российские работодатели должны оплачивать труд своих сотрудников в двойном размере. Об этом заявила юрист по трудовому праву платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Татьяна Нечаева. «Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно статье 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере с предоставлением дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный нерабочий день или двойная оплата», — цитирует юриста издание Life. Это правило действует только для тех работников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и в воскресенье. При сменном графике это правило не действует, двойной оплатой поощряются лишь рабочие смены в праздничные дни Ранее Минздрав РФ рекомендовал регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также принять меры для выравнивания окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям.