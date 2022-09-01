Минздрав поручил регионам самостоятельно регулировать зарплаты врачей

Минздрав поручил субъектам РФ самостоятельно улучшать систему оплаты труда врачей

02 сентября 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

Регионы будут бороться с разницей в зарплатах медперсонала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минздрав РФ рекомендовал регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также принять меры для выравнивания окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства к профсоюзу работников здравоохранения России. «Региональным минздравам рекомендовано „активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников“ и добиться того, чтобы доля оклада в структуре зарплат не опускалась ниже 55—60% (без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях). Также, указал Минздрав, регионы могли бы установить единые размеры должностных окладов медработников в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям», — говорится в статье. В 2019 году президент РФ Владимир Путин, говоря о разнице в зарплатах руководства медицинских организаций и рядовых сотрудников, заявил о необходимости покончить с этой несправедливостью и повысить базовую ставку постоянного оклада. Помимо этого, российский лидер предложил создать единый подход к стимулирующим выплатам. Вице-премьер Татьяна Голикова, продолжая тему, отмечала, что зарплаты врачей в разных субъектах РФ отличаются из-за того, что оклады могут устанавливать как региональные власти, так и начальство медицинских учреждений.

Минздрав РФ рекомендовал регионам самостоятельно отрегулировать соотношение постоянной и переменной составляющих в зарплатах медработников, а также принять меры для выравнивания окладов в этой сфере в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства к профсоюзу работников здравоохранения России. «Региональным минздравам рекомендовано „активизировать работу по совершенствованию систем оплаты труда медработников“ и добиться того, чтобы доля оклада в структуре зарплат не опускалась ниже 55—60% (без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях). Также, указал Минздрав, регионы могли бы установить единые размеры должностных окладов медработников в однотипных учреждениях по одинаковым специальностям», — говорится в статье. В 2019 году президент РФ Владимир Путин, говоря о разнице в зарплатах руководства медицинских организаций и рядовых сотрудников, заявил о необходимости покончить с этой несправедливостью и повысить базовую ставку постоянного оклада. Помимо этого, российский лидер предложил создать единый подход к стимулирующим выплатам. Вице-премьер Татьяна Голикова, продолжая тему, отмечала, что зарплаты врачей в разных субъектах РФ отличаются из-за того, что оклады могут устанавливать как региональные власти, так и начальство медицинских учреждений.