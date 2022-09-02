В Лесном (Свердловская область) 245 семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир в новостройках. Об этом сообщил начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Овчаренко.
«Выполнение социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей является приоритетным направлением деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы у военнослужащих был устроенный быт», — передает слова Овчаренко агентство «Известия».
Обустройством новостроек занимается специализированная организация Минобороны России «Росжилкомлекс», которая занимается реализацией жилищных прав военнослужащих. На территории новостроек уже оборудованы детские и спортивные площадки.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловским военным, раненным на Украине, выплатят компенсации. Военнослужащие принимают участие в спецоперации, цель которой — демилитаризация и денацификация территории Украины.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»