Сотни свердловских семей военных получили ключи от новых квартир. Видео

Семьи военных из Свердловской области получили ключи от новостроек в Лесном

03 сентября 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

245 семей военных получили ключи от новостроек в Лесном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лесном (Свердловская область) 245 семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир в новостройках. Об этом сообщил начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Овчаренко. «Выполнение социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей является приоритетным направлением деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы у военнослужащих был устроенный быт», — передает слова Овчаренко агентство «Известия». Обустройством новостроек занимается специализированная организация Минобороны России «Росжилкомлекс», которая занимается реализацией жилищных прав военнослужащих. На территории новостроек уже оборудованы детские и спортивные площадки. Ранее URA.RU сообщало, что свердловским военным, раненным на Украине, выплатят компенсации. Военнослужащие принимают участие в спецоперации, цель которой — демилитаризация и денацификация территории Украины.

В Лесном (Свердловская область) 245 семей военнослужащих получили ключи от новых служебных квартир в новостройках. Об этом сообщил начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Овчаренко. «Выполнение социальных гарантий перед военнослужащими и членами их семей является приоритетным направлением деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы у военнослужащих был устроенный быт», — передает слова Овчаренко агентство «Известия». Обустройством новостроек занимается специализированная организация Минобороны России «Росжилкомлекс», которая занимается реализацией жилищных прав военнослужащих. На территории новостроек уже оборудованы детские и спортивные площадки. Ранее URA.RU сообщало, что свердловским военным, раненным на Украине, выплатят компенсации. Военнослужащие принимают участие в спецоперации, цель которой — демилитаризация и денацификация территории Украины.