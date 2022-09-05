Пермякам предлагают путешествие в аквацентр и на пивоварню

Пермяки смогут съездить на автобусе в аквацентр в Глазове
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, бассейн, купание, горячий источник, минеральный источник, купание в аквапарке, термальный источник
Поездка состоится 17 сентября Фото:

Организатор поездок по краю «Пермские экскурсии» предложил пермякам отправиться в однодневный автобусный тур в глазовские термы с последующим посещением пивоварни. Информацию выложили в группе «Афиша Пермь. Куда сходить в Перми?» в соцсети «ВКонтакте».

«Плавать, греться, отдыхать и дегустировать… Мы отправляемся в однодневный автобусный тур в термы в Глазове. Выезд — 17 сентября. Осталось 17 мест», — указано в объявлении.

Есть две программы на выбор: с посещением пивоварни после аквацентра и без посещения. Первая программа обойдется в 3200 рублей с человека, вторая — в 2800 рублей. В аквацентре с бассейнами, горками и саунами участники тура проведут 6 часов. На пивоварне, помимо экскурсии, предусмотрена дегустация. Детям подадут лимонад собственного производства.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут в грибной тур. Будет предоставлен автобус с водителем и проводник по лесу.

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Организатор поездок по краю «Пермские экскурсии» предложил пермякам отправиться в однодневный автобусный тур в глазовские термы с последующим посещением пивоварни. Информацию выложили в группе «Афиша Пермь. Куда сходить в Перми?» в соцсети «ВКонтакте». «Плавать, греться, отдыхать и дегустировать… Мы отправляемся в однодневный автобусный тур в термы в Глазове. Выезд — 17 сентября. Осталось 17 мест», — указано в объявлении. Есть две программы на выбор: с посещением пивоварни после аквацентра и без посещения. Первая программа обойдется в 3200 рублей с человека, вторая — в 2800 рублей. В аквацентре с бассейнами, горками и саунами участники тура проведут 6 часов. На пивоварне, помимо экскурсии, предусмотрена дегустация. Детям подадут лимонад собственного производства. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут в грибной тур. Будет предоставлен автобус с водителем и проводник по лесу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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