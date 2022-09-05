Пермякам предлагают путешествие в аквацентр и на пивоварню

Пермяки смогут съездить на автобусе в аквацентр в Глазове

Поездка состоится 17 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Организатор поездок по краю «Пермские экскурсии» предложил пермякам отправиться в однодневный автобусный тур в глазовские термы с последующим посещением пивоварни. Информацию выложили в группе «Афиша Пермь. Куда сходить в Перми?» в соцсети «ВКонтакте».

«Плавать, греться, отдыхать и дегустировать… Мы отправляемся в однодневный автобусный тур в термы в Глазове. Выезд — 17 сентября. Осталось 17 мест», — указано в объявлении.

Есть две программы на выбор: с посещением пивоварни после аквацентра и без посещения. Первая программа обойдется в 3200 рублей с человека, вторая — в 2800 рублей. В аквацентре с бассейнами, горками и саунами участники тура проведут 6 часов. На пивоварне, помимо экскурсии, предусмотрена дегустация. Детям подадут лимонад собственного производства.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут в грибной тур. Будет предоставлен автобус с водителем и проводник по лесу.