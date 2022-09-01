Пермяков зовут в грибной тур

В Пермском крае организуют грибные туры

02 сентября 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Без грибов никто не останется, обещают организаторы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми появился новый вид отдыха — грибные туры. Желающих отправиться на охоту отвезут в грибные места на автобусе. Информация об этом появилась в группе «Чемодан».Горящие туры из Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Грибная охота проходит в Ординском районе, вместе с группой поедет опытный гид-инструктор. Он покажет лучшие грибные места, а также развлечет участников байками, интересными историями и легендами о грибах. Эта поездка подойдет для людей, которые хотят отправиться на тихую охоту, но не знают грибных мест или не имеют своего автомобиля», — рассказала корреспонденту URA.RU сотрудница турагентства. Поездка рассчитана на целый день, с перерывом на небольшой пикник. Стоимость тура — 1500 рублей, ближайший выезд — 18 сентября. Раннее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили новый тур выходного дня в самый маленький город края — Чермоз. Во время однодневного тура пермяки посетят Храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный, ротонду в липовом парке исторические здания и многое другое.

В Перми появился новый вид отдыха — грибные туры. Желающих отправиться на охоту отвезут в грибные места на автобусе. Информация об этом появилась в группе «Чемодан».Горящие туры из Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Грибная охота проходит в Ординском районе, вместе с группой поедет опытный гид-инструктор. Он покажет лучшие грибные места, а также развлечет участников байками, интересными историями и легендами о грибах. Эта поездка подойдет для людей, которые хотят отправиться на тихую охоту, но не знают грибных мест или не имеют своего автомобиля», — рассказала корреспонденту URA.RU сотрудница турагентства. Поездка рассчитана на целый день, с перерывом на небольшой пикник. Стоимость тура — 1500 рублей, ближайший выезд — 18 сентября. Раннее URA.RU рассказывало, что пермякам предложили новый тур выходного дня в самый маленький город края — Чермоз. Во время однодневного тура пермяки посетят Храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный, ротонду в липовом парке исторические здания и многое другое.