04 сентября 2022
03 сентября 2022

Депутаты Думы ХМАО обсудят антиалкогольный закон с бизнесменами

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, касса, оплата, супермаркет, покупка
Предприниматели и депутаты Думы ХМАО примут участие в обсуждении вступившего антиалкогольного закона Фото:

Депутаты Думы Югры держат на контроле ситуацию с вступлением нового антиалкогольного закона в округе. С 1 сентября магазинам запрещено продавать алкоголь во дворах и рядом с детскими площадками. Предприниматели и депутаты примут участие в обсуждении вступившего закона, сообщил URA.RU председатель Думы ХМАО Борис Хохряков.

«Вопрос находится на особом контроле депутатского корпуса: в целях предупреждения негативного социального эффекта ведется постоянный мониторинг ситуации. Так, 9 сентября представители депутатских фракций политических партий в Думе планируют принять участие в круглом столе», — уточнил Хохряков.

На мероприятие также приглашены члены торгово-промышленной палаты Югры, и представители аппарата уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей в ХМАО. Встреча организована окружным департаментом экономического развития.

Ранее URA.RU писало, что предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа написали обращение в адрес председателя окружной Думы Бориса Хохрякова из-за нового антиалкогольного закона. В окружном департаменте экономразвития URA.RU сообщали, что возможным решением для предпринимателей может стать переезд магазина в другое место или переформатирование торговой точки.

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Депутаты Думы Югры держат на контроле ситуацию с вступлением нового антиалкогольного закона в округе. С 1 сентября магазинам запрещено продавать алкоголь во дворах и рядом с детскими площадками. Предприниматели и депутаты примут участие в обсуждении вступившего закона, сообщил URA.RU председатель Думы ХМАО Борис Хохряков. «Вопрос находится на особом контроле депутатского корпуса: в целях предупреждения негативного социального эффекта ведется постоянный мониторинг ситуации. Так, 9 сентября представители депутатских фракций политических партий в Думе планируют принять участие в круглом столе», — уточнил Хохряков. На мероприятие также приглашены члены торгово-промышленной палаты Югры, и представители аппарата уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей в ХМАО. Встреча организована окружным департаментом экономического развития. Ранее URA.RU писало, что предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа написали обращение в адрес председателя окружной Думы Бориса Хохрякова из-за нового антиалкогольного закона. В окружном департаменте экономразвития URA.RU сообщали, что возможным решением для предпринимателей может стать переезд магазина в другое место или переформатирование торговой точки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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