Депутаты Думы ХМАО обсудят антиалкогольный закон с бизнесменами

05 сентября 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Предприниматели и депутаты Думы ХМАО примут участие в обсуждении вступившего антиалкогольного закона Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты Думы Югры держат на контроле ситуацию с вступлением нового антиалкогольного закона в округе. С 1 сентября магазинам запрещено продавать алкоголь во дворах и рядом с детскими площадками. Предприниматели и депутаты примут участие в обсуждении вступившего закона, сообщил URA.RU председатель Думы ХМАО Борис Хохряков. «Вопрос находится на особом контроле депутатского корпуса: в целях предупреждения негативного социального эффекта ведется постоянный мониторинг ситуации. Так, 9 сентября представители депутатских фракций политических партий в Думе планируют принять участие в круглом столе», — уточнил Хохряков. На мероприятие также приглашены члены торгово-промышленной палаты Югры, и представители аппарата уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей в ХМАО. Встреча организована окружным департаментом экономического развития. Ранее URA.RU писало, что предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа написали обращение в адрес председателя окружной Думы Бориса Хохрякова из-за нового антиалкогольного закона. В окружном департаменте экономразвития URA.RU сообщали, что возможным решением для предпринимателей может стать переезд магазина в другое место или переформатирование торговой точки.

Депутаты Думы Югры держат на контроле ситуацию с вступлением нового антиалкогольного закона в округе. С 1 сентября магазинам запрещено продавать алкоголь во дворах и рядом с детскими площадками. Предприниматели и депутаты примут участие в обсуждении вступившего закона, сообщил URA.RU председатель Думы ХМАО Борис Хохряков. «Вопрос находится на особом контроле депутатского корпуса: в целях предупреждения негативного социального эффекта ведется постоянный мониторинг ситуации. Так, 9 сентября представители депутатских фракций политических партий в Думе планируют принять участие в круглом столе», — уточнил Хохряков. На мероприятие также приглашены члены торгово-промышленной палаты Югры, и представители аппарата уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей в ХМАО. Встреча организована окружным департаментом экономического развития. Ранее URA.RU писало, что предприниматели Ханты-Мансийского автономного округа написали обращение в адрес председателя окружной Думы Бориса Хохрякова из-за нового антиалкогольного закона. В окружном департаменте экономразвития URA.RU сообщали, что возможным решением для предпринимателей может стать переезд магазина в другое место или переформатирование торговой точки.