Бывший вице-мэр Сургута уволился из дочки «Газпрома»

Бывший вице-мэр Сургута уволился из «Газпром трансгаз Сургут»

06 сентября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Экс-заместитель главы Сургута Алексей Жердев уволился из «Газпром трансгаз Сургут» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывший заместитель главы Сургута Алексей Жердев увольняется из компании «Газпром трансгаз Сургут», где он после ухода из мэрии работал в качестве начальника транспортного отдела. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Жердев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Говорят, в последнее время у него были сложности во взаимоотношениях с руководством. После окончания отпуска есть вероятность, что он уедет в Москву, и уже там будет искать продолжение карьеры», — сообщил инсайдер. В пресс-службе компании «Газпром трансгаз Сургут» не ответили на телефонный звонок URA.RU. Сам Жердев также не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Жердев уволился из мэрии Сургута в апреле 2021 года. Во времена руководства городом Вадима Шувалова, Жердев считался одним из самых влиятельных сургутских чиновников.

Бывший заместитель главы Сургута Алексей Жердев увольняется из компании «Газпром трансгаз Сургут», где он после ухода из мэрии работал в качестве начальника транспортного отдела. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Жердев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Говорят, в последнее время у него были сложности во взаимоотношениях с руководством. После окончания отпуска есть вероятность, что он уедет в Москву, и уже там будет искать продолжение карьеры», — сообщил инсайдер. В пресс-службе компании «Газпром трансгаз Сургут» не ответили на телефонный звонок URA.RU. Сам Жердев также не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Жердев уволился из мэрии Сургута в апреле 2021 года. Во времена руководства городом Вадима Шувалова, Жердев считался одним из самых влиятельных сургутских чиновников.