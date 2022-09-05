Бывший вице-мэр Сургута уволился из дочки «Газпрома»

Бывший заместитель главы Сургута Алексей Жердев увольняется из компании «Газпром трансгаз Сургут», где он после ухода из мэрии работал в качестве начальника транспортного отдела. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Жердев написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Говорят, в последнее время у него были сложности во взаимоотношениях с руководством. После окончания отпуска есть вероятность, что он уедет в Москву, и уже там будет искать продолжение карьеры», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе компании «Газпром трансгаз Сургут» не ответили на телефонный звонок URA.RU. Сам Жердев также не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Жердев уволился из мэрии Сургута в апреле 2021 года. Во времена руководства городом Вадима Шувалова, Жердев считался одним из самых влиятельных сургутских чиновников.
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