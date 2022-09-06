Магазины «Красное & Белое» в ХМАО превратились в продуктовые

Магазины «Красное & Белое» в ХМАО превратились в продуктовые

07 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

После запрета на продажу спиртного вблизи детских площадок из ассортимента ряда магазинов сети исчез алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО магазины «Красное и белое», расположенные рядом с детскими площадками, перепрофилировались в продуктовые магазины. На это обратил вниманием журналист URA.RU, обойдя девять торговых точек в Нижневартовске и Сургуте. «С полок пропали алкогольные напитки, включая пиво, все виды вин, водка. Вместо этого магазины торгуют соками, минеральной водой, хлебом, колбасой, консервами и прочей едой», — сообщает журналист агентства. Агентство направило журналистский запрос в пресс-службу торговой сети «Красное и белое», но на момент публикации материала не получили ответа. Тем не менее URA.RU выяснило, что перепрофилировались магазины в преддверие первого сентября, когда в ХМАО вступил в силу закон о запрете на продажу алкоголя вблизи детских площадок. Еще на этапе обсуждения этих изменений предприниматели региона предупреждали власти, что из-за нового закона они потеряют до половины выручки. Инициативная группа предпринимателей даже написали письмо председателю окружной Думы ХМАО Борису Хохрякову, с просьбой ослабить ограничения. Встреча бизнесменов и депутатов состоится в ближайшее время, о чем URA.RU писало ранее. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за нового закона в ХМАО демонтируют и переносят детские площадки. Окружной департамент экономики предложил владельцам алкомаркетов перепрофилировать магазины или переехать в другие помещения.

В ХМАО магазины «Красное и белое», расположенные рядом с детскими площадками, перепрофилировались в продуктовые магазины. На это обратил вниманием журналист URA.RU, обойдя девять торговых точек в Нижневартовске и Сургуте. «С полок пропали алкогольные напитки, включая пиво, все виды вин, водка. Вместо этого магазины торгуют соками, минеральной водой, хлебом, колбасой, консервами и прочей едой», — сообщает журналист агентства. Агентство направило журналистский запрос в пресс-службу торговой сети «Красное и белое», но на момент публикации материала не получили ответа. Тем не менее URA.RU выяснило, что перепрофилировались магазины в преддверие первого сентября, когда в ХМАО вступил в силу закон о запрете на продажу алкоголя вблизи детских площадок. Еще на этапе обсуждения этих изменений предприниматели региона предупреждали власти, что из-за нового закона они потеряют до половины выручки. Инициативная группа предпринимателей даже написали письмо председателю окружной Думы ХМАО Борису Хохрякову, с просьбой ослабить ограничения. Встреча бизнесменов и депутатов состоится в ближайшее время, о чем URA.RU писало ранее. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за нового закона в ХМАО демонтируют и переносят детские площадки. Окружной департамент экономики предложил владельцам алкомаркетов перепрофилировать магазины или переехать в другие помещения.